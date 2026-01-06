Un Spiderman muy leonés

Spiderman volvió al Hospital de León para cumplir la hazaña de la ilusión. El superhéroe, que sobrevive a generaciones de chicos y chicas, entró en la planta de Pediatría con su maleta mágica y además de desplegar sus habilidades para la escalada, encandiló a chavales, familias y personal sanitario con sus juegos de magia.

Encarnado por el entusiasta Paco Romo, Spiderman hizo gala de su buena forma física con ejercicios de acrobacia y gimnásticos. Es el quinto año que este funcionario de la Biblioteca Pública de León y promotor del colectivo Amigos del Mocho, lleva la magia de la Navidad al Hospital de León con uno de sus superhéroes favoritos.

«Sales del hospital como si te hubiera tocado la lotería», comenta satisfecho por la respuesta de los niños y niñas que, pese a las fiestas navideñas, tienen que estar hospitalizados para recuperar su salud. «Es más lo que te dan con sus risas y su curiosidad que lo que les puedo entregar yo», admite Romo.

Durante la tarde del día 29 de diciembre, cuando el Hombre Araña hizo su entrada estelar en la planta de Pediatría el espectáculo fue seguido por menores de entre tres y diez años. «Hago trucos de magia sencillos que a veces a los mayores les hace reír», ya que intenta adaptar el programa a todas las edades y algunos ya andan espabilados.

Hace cinco años, en pleno verano, «estaba paseando y pensé en que me gustaría mucho hacer algo para los niños», explica sobre el origen de esta iniciativa. Se informó de los trámites para entrar en el Hospital de León y una vez formalizados «lo único que tengo que hacer es pedir fecha» para ofrecer una tarde de magia.

«Mientras pueda voy a seguir subiendo», asegura. Cuando ya no pueda hacer el pino o las flexiones con las que transmite el valor del esfuerzo físico, siemore puede seguir haciendo magia.

El Hombre Araña, ??? es un superhéroe de los cómics estadounidenses publicados por Marvel Comics. Creado por el guionista y editor Stan Lee y el artista Steve Ditko, apareció por primera vez en 1962, en la antología Amazing Fantasy #15 durante la Edad de Plata del Cómic.

Cincuenta y cinco años después y varias películas de por medio, el superhéroe sigue vigente como icono de la infancia y de varias generaciones que simpatizan con sus aventuras. Juguetes, disfraces y todo tipo de complementos mantienen una alta demanda en el mercado. Ninguno tan vivo y generoso como el Spiderman leonés.