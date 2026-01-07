León pilota un programa europeo que 'escucha' la música del cuerpo

Un momento del encuentro celebrado en Italia con integrantes de las cuatro entidades que desarrollan 'Play Me Your Feelings'.dl

Llevar la música, el movimiento y la comunicación no verbal para apoyar la inclusión, la expresión emocional y la participación activa de los jóvenes, especialmente aquellos con menos oportunidades, es el objetivo del proyecto Erasmus+ «Play Me Your Feelings».

León participa en esta iniciativa pionera a través del colectivo Células Durmientes, que lidera Andrés Sánchez, abulense afincado en León, coordinador del proyecto y musicoterapeuta.

«Play Me Your Feelings», que cuenta con el respaldo de la Unión Europea, celebró su encuentro de intercambio en Italia, en una reunión transnacional que sentó las bases de una metodología pionera que une sonido, tecnología e inclusión. «El proyecto tiene un fuerte sello español gracias a la entidad Células Durmientes, cuyo equipo técnico aporta una dilatada experiencia en el sector sociosanitario y educativo», explica Andrés Sánchez.

Durante las jornadas en Italia, guiadas por Nicola Pressi y Beatrice Giaccaglia (coordinadores de Cooperativa La Speranza), se testó el uso del dispositivo Touch Me de @playtronica, una tecnología que convierte el contacto físico en sonido y que facilita la expresión emocional sin palabras. «El siguiente paso será traer esta innovación a España», afirma Andrés Sánchez.

Según apunta la organización, se prevé la realización de workshops y talleres piloto durante la próxima primavera, con el fin de probar las técnicas generadas en el proyecto, probadas durante el encuentro en Italia.

«Las ciudades elegidas para estas primeras implementaciones son León y Segovia, con la posibilidad de extender la acción también a Oviedo», añade el musicoterapeuta.

El proyecto, cofinanciado por la Unión Europea, se sustenta en una alianza estratégica entre Cooperativa La Speranza (Italia), YTA Hungary (Hungría), Hellas for Us (Grecia) y la española Células Durmientes. «Play Me Your Feelings» busca «demostrar que la expresión musical es un lenguaje universal capaz de generar bienestar y cohesión social», subrayan los expertos.

La delegación española está encabezada por Andrés Sánchez, abulense afincado en León, coordinador del proyecto y musicoterapeuta que desarrolla su labor para la Diputación de León en centros asistenciales de referencia como Cosamai y Santa Luisa, además de trabajar como coordinador de comunicación en el programaEureca-PRO, la alianza de universidades europeas de la que forma parte la Universidad de León.

Le acompaña en el equipo Alberto Acebes, Musicoterapeuta Profesional Acreditado en España (MTAE), facilitador del Modelo Bonny de Imagen Guiada con Música (GIM) y profesor de Didáctica de la Expresión Musical en la Universidad de Valladolid (Facultad de Educación de Segovia).

Ambos expertos trabajan en el diseño de cuatro modelos de intervención diferenciados (clínico, social, educativo y artístico) para adaptar estas herramientas en casos de diversidad funcional y distintos colectivos en riesgo de exclusión social.

«Play Me Your Feelings» utiliza el cuerpo, el movimiento, el contacto visual, las expresiones faciales y el sonido para expresar estados emocionales. La música y el ritmo se convierten en herramientas para la regulación emocional y la interacción entre compañeros.

Las actividades están estructuradas para potenciar todas las formas de expresión, incluso las silenciosas o implícitas.

Los objetivos son promover una mayor capacidad de los jóvenes para conectar con los demás incluso sin usar palabras, fortalecer la confianza en sí mismos al hacerse entender a través de otros canales y capacitar a las personas para escuchar el lenguaje corporal e interpretar las señales no verbales como «indicadores de bienestar, incomodidad o necesidad».

Los destinatarios son jóvenes de 16 a 23 años con dificultades de comunicación, cognitivas, emocionales y sociales, al igual que educadores, trabajadores del ámbito de la juventud y animadores.