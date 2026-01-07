La oenegé SerSoe entrega juguetes a más de 200 niños y niñas leoneses

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La ONG leonesa SerSoE – Servicios Sociales Europeos ha celebrado un año más su tradicional entrega de regalos de Reyes Magos, una iniciativa que desde 2011 reúne a voluntarios y familias de León y su alfoz en torno a una jornada de ilusión, convivencia y apoyo comunitario. La edición de este año tuvo lugar en la mañana del 5 de enero de 2026, en el salón de actos del Centro Cívico El Crucero, situado en la Avenida de la Magdalena de la capital leonesa.

Más de 200 niños y niñas, con edades comprendidas entre 3 y 10 años, recibieron sus lotes de regalos, compuestos por juguetes, material escolar, libros infantiles, golosinas y una mochila escolar. Con esta combinación, SerSoE mantiene el doble enfoque que caracteriza a la actividad desde sus inicios: un componente lúdico propio de la festividad y un componente educativo que fomenta la lectura, la creatividad y el aprendizaje. El espíritu de la actividad de los Reyes Magos de SerSoE siempre ha tenido una doble finalidad: hacer disfrutar a los niños y niñas y, al mismo tiempo, fomentar la lectura y el aprendizaje a través de materiales útiles para su desarrollo. La campaña se ha consolidado como una de las iniciativas solidarias más estables y continuadas de la provincia, permitiendo que desde 2011 se hayan entregado más de 3.000 lotes.

Por su volumen y continuidad, esta actividad se ha convertido en una de las entregas solidarias de regalos de Reyes Magos más numerosas que se realizan en la provincia de León. En esta edición, la actividad ha sido posible gracias a la colaboración de 56 empresas de toda España, que han hecho posible que en esta víspera del Día de Reyes se entreguen más de 200 mochilas escolares, más de 600 libros infantiles, más de 600 juguetes y más de 200 lotes de material escolar variado. En esta iniciativa, Diario de León lleva colaborando activamente, desde hace más de diez años, mediante la donación de libros y juguetes, contribuyendo de forma decisiva al carácter educativo y social de la actividad. El objetivo principal de esta jornada es «crear un espacio de ilusión compartida y reforzar el sentimiento de comunidad», poniendo en valor el papel del voluntariado y la importancia de preservar actividades que fortalecen el tejido social. El reportaje fotográfico de este evento puede verse en la web de SerSoE https://sersoe.es.