Muere Ángel García Colin, periodista leonés con amplia trayectoria en la gestión de medios de comunicación

Este sábado se ha conocido el fallecimiento de Ángel García Colin, reconocido periodista y directivo con una larga trayectoria en medios de comunicación y quien fuera vicepresidente de Radio Televisión de Castilla y León (RTVCyL), y natural de Cistierna. La noticia ha causado consternación en el ámbito periodístico y en la comunidad audiovisual regional.

Natural de Durango (Vizcaya) y con profundas raíces familiares en la localidad leonesa de Cistierna, García Colin desarrolló una carrera profesional extensa y variada en el sector de la comunicación. Era licenciado en Ciencias de la Información en las ramas de Publicidad y Periodismo por la Universidad del País Vasco y doctor en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, formación que avaló décadas de ejercicio profesional en diferentes áreas de los medios.

Durante su trayectoria, trabajó en algunas de las cabeceras más importantes del panorama periodístico español, incluyendo El País, ABC, As y Cinco Días, donde desempeñó funciones directivas y estratégicas. También dirigió o coordinó la comercialización de diarios regionales como La Verdad de Murcia, Ideal de Granada, Hoy de Badajoz o Ya, así como el dominical Edica. Además, García Colin ocupó roles de responsabilidad en departamentos de marketing y publicidad, acumulando una experiencia amplia en diferentes mercados, incluidos Hispanoamérica y Portugal.

Antes de su nombramiento en Castilla y León, gran parte de su carrera se desarrolló en el Grupo PRISA, donde ocupó cargos relevantes como director de Relaciones Institucionales, director Comercial y de Marketing de PRISA Noticias, director general de PRISA Revistas y director general corporativo de Gestión de Medios Impresos (GMI), lo que le consolidó como una figura influyente en la gestión de medios.

Fue en 2021 cuando el Comité Ejecutivo de RTVCyL le nombró vicepresidente de la organización con el objetivo de reforzar la dirección estratégica del ente autonómico, aportando su experiencia en gestión y liderazgo en medios. Su capacidad para trabajar en entornos complejos y su profundo conocimiento del sector le hicieron merecedor de ese cargo, que desempeñó con compromiso hasta su retirada de la primera línea pública.

La noticia de su fallecimiento ha sido recibida con pesar tanto en los medios como entre sus numerosos colegas y amistades profesionales, que destacan su carácter afable y su compromiso con el periodismo y la comunicación institucional.

Ángel García Colin deja un legado significativo en el panorama de la comunicación española, con una carrera que abarcó desde la prensa tradicional hasta la gestión de medios públicos, dejando huella en quienes trabajaron junto a él.