Es oficial: el truco definitivo para que nadie más lea tus secretos en WhatsApp

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

WhatsApp ha decidido dar un paso definitivo en la protección de la intimidad de sus usuarios con el lanzamiento de la función Restringir chat, una herramienta diseñada para crear un santuario de privacidad dentro de la propia aplicación. A pesar de que los mensajes ya cuentan con cifrado de extremo a extremo, la plataforma ha detectado la necesidad de ofrecer un blindaje extra para aquellas conversaciones que son especialmente sensibles. Esta novedad permite mover cualquier chat individual o grupal a una carpeta invisible a simple vista, separándola del flujo principal de mensajes que cualquiera podría ver al desbloquear el teléfono.

El funcionamiento de este nuevo sistema de seguridad destaca por su sencillez y su alta fiabilidad, ya que utiliza la biometría y los códigos personales como llave de acceso. Una vez que una conversación es enviada a la sección de chats restringidos, solo puede ser consultada mediante el uso de la huella dactilar, el reconocimiento facial o la contraseña establecida en el dispositivo. Esto garantiza que, incluso si prestamos el teléfono a otra persona o si este cae en manos ajenas, los diálogos más personales permanezcan totalmente inaccesibles para terceros, ocultando además el contenido de las notificaciones entrantes.

Para activar este escudo de privacidad, el proceso es sumamente intuitivo y no requiere navegar por complejos menús de configuración. El usuario simplemente debe mantener presionado el chat que desea proteger hasta que quede seleccionado, dirigirse al menú de los tres puntos ubicado en la esquina superior derecha y elegir la opción Restringir chat. A partir de ese momento, la conversación desaparecerá de la vista general y se guardará en una carpeta especial que solo se revela al deslizar la pantalla hacia abajo, ofreciendo una capa de tranquilidad sin precedentes para quienes valoran su confidencialidad por encima de todo.