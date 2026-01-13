El pájaro de la careta roja, declarado Ave del Año 2026

Publicado por EFE Madrid Creado: Actualizado:

El jilguero europeo, una especie que no está amenazada pero que representa distintos problemas de la conservación de la naturaleza, ha sido designado Ave del Año 2026 en una votación organizada por SEO/BirdLife.

Tras un proceso en el que se han recibido más de 11.000 votos, el pájaro de la careta roja se ha impuesto con 6.519 votos como Ave del Año al cormorán moñudo (2.542) y la alondra común (2.472), los otros candidatos.

La organización conservacionista SEO/BirdLife promueve esta campaña de comunicación y conservación desde 1988 y, hasta la fecha, son 36 las especies que han recibido esta distinción creada para llamar la atención sobre el declive de sus poblaciones o las amenazas para su conservación y reclamar las medidas que permitan garantizar su futuro y el de sus ecosistemas.

El jilguero europeo tiene un plumaje muy llamativo, con careta roja en la cabeza, alas negras con bandas amarillas y dorso pardo, y un canto variado que le hacen fácilmente reconocible.

Es una especie abundante y de amplia distribución en España, presente en prácticamente todo el territorio, incluidas las islas Canarias y Baleares, y con una población nacional estimada en torno a 14 -15 millones de ejemplares, según SEO/Birdlife.

Pero afronta amenazas significativas derivadas de las actividades humanas, como la captura ilegal con fines de comercio y tenencia en cautividad y el uso excesivo de plaguicidas y herbicidas en los sistemas agrícolas, que conllevan, dice la organización, "pérdidas cuantiosas de individuos cada temporada".

"Como especie representativa de los entornos abiertos y multifuncionales, incluidos olivares, dehesas, pastizales con arbolado y márgenes agrícolas, su elección aporta una valiosa oportunidad para impulsar un diálogo sobre modelos de agricultura más respetuosos con la naturaleza", señala.

Al ser también un pájaro muy común en pueblos y ciudades, su elección permitirá asimismo llamar la atención sobre la necesidad de reverdecer las ciudades y aplicar esquemas de jardinería menos intensiva, indica SEO/Birdlife.