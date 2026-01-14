El tiempo en León: cielos nubosos, heladas débiles y nieve en las montañas de la provincia leonesa

Publicado por EFE León Creado: Actualizado:

La provincia de León afronta este miércoles una jornada marcada por los intervalos nubosos, con mayor abundancia de nubes durante la mañana y predominio de nubes bajas en las horas de la tarde, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

No se descarta alguna precipitación en la primera mitad del día en la zona de la Cordillera Cantábrica, donde la cota de nieve descenderá hasta unos 1.400 metros.

Las mínimas experimentarán un descenso generalizado, mientras que las máximas subirán en áreas de montaña y se mantendrán sin cambios o con ligero descenso en la meseta. Se esperan heladas débiles, principalmente en zonas montañosas.

El viento será variable y flojo durante toda la jornada. Por municipios, las temperaturas oscilarán entre los 1 y 11 grados en Astorga y Ponferrada, mientras que en León y Villablino se prevén mínimas de 2 grados y máximas de 10.