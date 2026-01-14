Oncólogos y pacientes reclaman un máximo de 14 días para realizar una endoscopia ante la sospecha de cáncer gástrico

Publicado por EP Creado: Actualizado:

Oncólogos y pacientes de cáncer gástrico han reclamado que se establezcan tiempos máximos de espera en Atención Primaria para la realización de una endoscopia, con un límite de 14 días desde la sospecha de la enfermedad, con el objetivo de mejorar el diagnóstico precoz.

"No es aceptable que la demora en la gastroscopia en algunos puntos de España sea de meses. Tenemos que intentar que haya un tiempo máximo de espera desde la sospecha, que no puede pasar de dos semanas", ha señalado el presidente del Grupo de Tratamiento de los Tumores Digestivos (TTD), Fernando Rivera, durante la presentación del documento '10 Desafíos Prioritarios en el Abordaje del Cáncer Gástrico en España'.

Este documento ha sido elaborado por la Asociación Contra el Cáncer Gástrico y Gastrectomizados (ACCGG) junto con Ifarcedis, Atellas y el Grupo de Tratamiento de los Tumores Digestivos (TTD). El trabajo sintetiza los consensos emergentes de un encuentro celebrado en el Senado, en el que participaron representantes políticos, de la administración sanitaria, profesionales clínicos, sociedades científicas, industria farmacéutica y asociaciones de pacientes.

En España, se diagnostican anualmente más de 8.000 casos de cáncer gástrico y se registran alrededor de 5.000 muertes, con una supervivencia a cinco años del 28 por ciento. Los especialistas aseguran que el retraso diagnóstico es la barrera principal para mejorar la supervivencia. La mayoría de diagnósticos ocurren en fases avanzadas, cuando la enfermedad es oncológicamente agresiva.

"Por ello, pedimos diseñar e implementar campañas nacionales de concienciación sobre síntomas de alerta. Además de protocolos de cribado poblacional adaptados a poblaciones de incidencia media", ha apuntado Rivera.

Asimismo, el trabajo señala que la disponibilidad de biomarcadores críticos, como HER2, PD-L1, Claudina 18.2, varía sustancialmente según el territorio y centro, impidiendo el ejercicio de medicina de precisión. "Queremos una red que funcione. No hay un convenio que detalle cómo se deben analizar los biomarcadores. En muchos casos, los hospitales que no tienen los recursos, tiene que llamar a otros más grandes y pedir el favor para disponer de biomarcadores", ha señalado Ma Jesús Fernández, de la Sociedad Española de Anatomía Patológica (SEAP).

En este sentido, reclaman incluir obligatoriamente biomarcadores en la cartera de servicios nacional cuando se apruebe el medicamento asociado. Así como establecer estándares mínimos de capacidad diagnóstica molecular en centros oncológicos de referencia.

REDUCCIÓN DE TIEMPOS DE ACCESO A FÁRMACOS INNOVADORES

Los pacientes y expertos también consideran necesario que se reduzcan los tiempos de acceso a fármacos innovadores. "Los tiempos de espera promedio de más de 500 días entre aprobación clínica y acceso poblacional son éticamente inaceptables en pacientes con más pronóstico", ha criticado Sandra Flores, de la Unidad de Gestión Clínica de Farmacia Hospital Universitario Virgen del Rocío.

En este contexto, piden acelerar los procesos de evaluación de tecnologías sanitarias e implementar un acceso condicional o de modelo de valor adicional para fármacos e indicaciones de alta mortalidad.

"A veces, la innovación no llega a tiempo ni a todas las personas. Por eso pedimos más equidad, transparencia y rapidez, para que las nuevas herramientas lleguen a las personas que lo necesitan", ha resaltado Pilar Ruiz, presidenta de ACCGG.

El resto de los desafíos pasa por avanzar hacia una homogeneización nacional de los protocolos diagnósticos y terapéuticos, reforzar la investigación y la innovación, impulsar la prevención, mejorar el acompañamiento al paciente, fortalecer la capacidad diagnóstica molecular y aprovechar las oportunidades que ofrece la transformación digital.

La intención de los autores es presentar el documento al Ministerio de Sanidad y a las comunidades autónomas, así como a las comisiones de sanidad del Congreso y Senado.