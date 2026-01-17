Bajan los trasplantes un 2% y aumentan los de corazón un 12% en 2025

Publicado por José Antonio Guerrero Madrid Creado: Actualizado:

Un año más y ya son 34 años seguidos, España sigue como líder mundial en trasplantes de órganos, aunque no ha superado el récord histórico de 2024 cuando se realizaron 6.464 implantaciones frente a las 6.335 de 2025, lo que apenas supone un 2% menos. La tasa de donación sigue siendo la más alta del mundo, con 51,9 donantes por millón de habitantes (similar a la de 2024 que fue de 52,6, el máximo histórico). La tasa española está por encima de la media de la UE (24,2) y de otros países como Italia (30), Suecia (22,7), Francia y Reino Unido (20) o Alemania (11). Estados Unidos, con 49,7 donantes por millón de habitantes, es el único país que se acerca a los casi 52 de España.

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha celebrado estas cifras que sitúan a España como «una potencia mundial en solidaridad», gracias a una sociedad generosa que «está a la altura» con ocho donantes y 17 trasplantes al día de media. «Son cifras abrumadoras; en otros países, esto les parece ciencia ficción», ha señalado García.

«Es importante destacar que, detrás de cada trasplante, hay decenas de profesionales sanitarios coordinados por la ONT que logran que cada procedimiento sea un éxito. Sin olvidar, por supuesto, que este logro es posible gracias a la generosidad de los donantes y sus familias», ha resaltado García, tan satisfecha de estos datos, ejemplo de la «excelencia de nuestro sistema de salud», que exclamó «¡Viva la sanidad pública!».

Por comunidades autónomas, todas estarían en el top mundial de donantes, pero la ministra citó el caso de Cantabria, que con 103,4 donantes por millón de habitantes bate todos los récords. Son también llamativos los casos de Navarra (88 donantes) y País Vasco, que ha pasado de 54,3 donantes por millón de habitantes en 2024 a 64,3 en 2025. Un año más, el Hospital murciano Virgen de la Arrixaca sigue al frente de la donación de órganos en España, con 70 donantes. En Castilla y León, la tasa de donantes es de 54,4.

Más páncreas

Por tipologías, han disminuido los de hígado (-5%) y pulmón (-11%), estos últimos porque, entre otras razones, «los equipos están tensionados» pues además de cirugía hay que hacer «seguimiento de los pacientes una vez trasplantados», como explicó Beatriz Domínguez-Gil, directora general de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT). Aumentan los de páncreas (un 6% más), y sobre todo los cardíacos, que han crecido un 12%, pasando de 347 en 2024 a 390 en 2025, la cifra más alta de la historia.

La ministra ha citado el caso pionero de una bebé de 7 meses a la que recientemente le han realizado con éxito un trasplante parcial de corazón en el Gregorio Marañón. Este mismo viernes se ha conocido que otro hospital madrileño, el 12 de Octubre, ha realizado cuatro trasplantes cardíacos en menos de tres días, en concreto en 63 horas, todo un hito en un hospital de la sanidad pública. Por otro lado, ha habido un aumento en los trasplantes de intestino, que han pasado de 5 a 11. «Es una de las cirugías más complejas que hacemos, sobre todo en niños muy pequeños», ha explicado Domínguez-Gil.

Los trasplantes renales (los más comunes) se han estabilizado, pasando de los 4.047 de 2024 a los 3.999 en 2025, apenas un 1% menos. Destacan los trasplantes de riñón de donante vivo, un total de 402 procedimientos, que ya suponen el 10% del conjunto.

La mayoría cedieron sus órganos para seres queridos, pero también hubo 4 «donantes altruistas» que en vida entregaron sus riñones a personas desconocidas, lo que gracias a una cadena de donaciones han permitido otros trece trasplantes «multiplicando el efecto», como subrayó la directora de la ONT.

Edad media del donante: 61 años

La edad media de los donantes españoles es de 61 años. El 60% tiene más de 60 años, el 32% supera los 70 y el 5% rebasa los 80. La donante más longeva en 2025 tenía nada menos que 93 años y donó sus riñones. La mayoría (el 52%) sufrieron un accidente cerebrovascular, y «frente a lo que se puede pensar», los donantes fallecidos en siniestros de tráfico sólo representaron un 3% del total. Tanto la ministra como la directora de la ONT destacaron la importancia de la donación en asistolia (tras el fallecimiento por parada cardio-respiratoria), que vuelve a superar a la donación en muerte encefálica. Con un total de 1.416 donantes en asistolia (un 8% más que en 2024), este tipo de donación ya representa el 56% de los donantes en España.

La donación en asistolia es «una carrera contra el tiempo» puesto que al detenerse el corazón, los órganos se quedan sin flujo sanguíneo y pierden viabilidad y garantías de éxito. A todos ellos se suma la generosidad de las personas que solicitaron la prestación de ayuda para morir. Desde que entró en vigor la ley en 2021 se ha pasado de 7 donantes a los 72 de 2025. En total han sido 226 personas las que quisieron donar sus órganos tras fallecer por eutanasia, posibilitando 643 trasplantes.

A largo de 2025, los sanitarios se enfrentaron a situaciones límites, como los 298 trasplantes en pacientes en urgencia cero, es decir aquellos que pasan a ser los primeros en la lista de espera para un órgano, ya que, literalmente, se encuentran entre la vida y la muerte. También 180 niños recibieron el transplante de uno o varios órganos.