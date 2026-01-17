La colección de juguetes se podrá ver en el Museo de la Emigración Leonesa hasta el 27 de febrero

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La icónica colección Quiroga-Monte, uno de los patrimonios privados más importantes del juguete, la muñeca y la cultura infantil de ámbito español, prorroga su presencia en el Museo de la Emigración Leonesa hasta el 27 de febrero.

El MEL da respuesta a las nuevas solicitudes de visita, de leoneses y de foráneos, así como para atender a cientos de escolares de la ciudad. Más de 500 persona han visitado esta colección de juguetes que hicieron soñar a varias generaciones y unos 600 escolares lo harán las próximas semanas.

Esta colección muestra aquellos juguetes que hicieron soñar a muchas generaciones de niños y niñas españoles. De hecho, permite recorrer la historia de España a través de sus juegos y juguetes.

Los visitantes contemplarán todos los materiales y técnicas de la industria juguetera —de la hojalata al plástico, o de la metalografía al moldeado— y las principales tipologías y modelos surgidos de los talleres más activos del país.

Las piezas reflejan los cambios sociales, técnicos y culturales, siendo un fiel testimonio de los avances científicos y tecnológicos de cada etapa histórica.

Se pueden contemplar tiovivos, ejemplares de los muñecos Manolín, Cayetana, Juanín o Gisela, juegos de lotería, robots, mecanos, proyectores de cine… Hay juguetes deslumbrantes e inaccesibles para su época, como coches de hojalata, trenes eléctricos o muñecas Mariquita Pérez, junto a modelos más modestos pero igualmente entrañables como camiones de madera, trenes de cuerda o muñecas Peponas.

Las 130 piezas que se exponen, todas originales y de fabricación nacional, han sido seleccionadas de entre una colección de más de 1.500 piezas y suponen un periplo por la historia del juguete español desde 1880 hasta 1980.

Considerada entre las más relevantes del país, la colección Quiroga-Monte ha sido protagonista de más de un centenar de exposiciones, alcanzando cifras récord de visitantes. Algunos juguetes incluso han sido cedidos para el rodaje de diversos documentales y producciones cinematográficas españolas.

La muestra cuenta con objetos infantiles de los grandes fabricantes españoles como Jorge Rais, Eusebio Roca Farriols, Enrique Rais, Payá Hermanos, Rico o Jyesa, entre otros, así como piezas lúdicas que evocan la vida cotidiana y los sueños de generaciones enteras.