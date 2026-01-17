Una prometedora vacuna para combatir un tipo de cáncer de colon

Publicado por José Antonio Guerrero Madrid Creado: Actualizado:

Una vacuna experimental acaba de lograr resultados esperanzadores en personas con síndrome de Lynch, un trastorno hereditario que multiplica el riesgo de cáncer de colon. Quienes sufren este síndrome tienen hasta 17 veces más probabilidades de desarrollar un cáncer de colon que la población general.

Según un estudio publicado este viernes en la revista ‘Nature Medicine’, la vacuna Nous-209 consigue activar la respuesta inmunitaria en personas con síndrome de Lynch, mostrando su potencial para interceptar el cáncer antes de que se desarrolle.

La Nous-209 activa el sistema inmunitario frente a alteraciones celulares típicas de este tipo de tumores, con una respuesta sólida y sin efectos adversos graves. Los resultados del ensayo muestran que las lesiones precancerosas no habían crecido un año después de haber recibido la vacuna y, además, no habían aparecido lesiones nuevas.

La vacuna ha sido desarrollada por un equipo del investigadores del MD Anderson Cancer Center de Houston (Texas, Estados Unidos), considerado uno de los mejores centros oncológicos del mundo. El equipo ha estado liderado por el médico e investigador madrileño Eduardo Vilar-Sánchez. Vilar-Sánchez, de 46 años, lleva más de diez investigando para desarrollar una vacuna preventiva contra el cáncer. Ahora está mas cerca de esa meta.

La vacuna fue administrada a un reducido grupo de pacientes con síndrome de Lynch, también conocido como cáncer colorrectal hereditario no poliposo, una enfermedad genética que afecta a una de cada 270 personas y aumenta el riesgo de desarrollar ciertos tipos de cáncer, en particular el colorrectal y de endometrio.

Esta patología, aún muy desconocida, se transmite de padres a hijos a través de mutaciones genéticas, que no implican desarrollar cáncer, pero sí elevan el riesgo de padecerlo. En concreto, el estudio se realizó con un grupo de 45 pacientes con síndrome de Lynch, el responsable del 3% de los casos de tumor colorrectal.

