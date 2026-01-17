Diario de León

Las farmacias de Castilla y León colaboran para combatir la soledad no deseada

La Junta extiende su red de detección precoz de casos de soledad no deseada a las 1.600 farmacias de la Comunidad que se convierten en puertas de acceso a todos los recursos de información, asesoramiento y orientación de las personas que viven alguna de estas situaciones en su apuesta por convertirse en espacios «accesibles, cercanos y estratégicos» presentes en todo el territorio.

La vicepresidenta del Ejecutivo autonómico y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, ha firmado un protocolo de colaboración con la presidenta del Consejo de Colegios Profesionales de Farmacéuticos de Castilla y León (Concyl), María Engracia Pérez, a quien ha agradecido su disposición y voluntad de trabajo, especialmente en un «auténtico desafío social» como es la soledad no deseada, a la que ha calificado como la «epidemia del siglo XXI».

De esta forma, se han enviado más de 100.000 tarjetas a todas las provincias de la Comunidad para todas las farmacias comunitarias con los datos del teléfono gratuito 'Cerca de ti' que da asesoramiento a aquellas personas que se encuentren en una situación de soledad no deseada.

