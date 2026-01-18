Astérix y Obélix en Portugal

Publicado por roberto.gonzalez.quevedo Creado: Actualizado:

Va poucu tiempu apaecíu polas l.librerías ya quioscos la cabera hestoria d’Astérix ya Obélix, que nesta ocasión faen cousas pa fastidiare a los imperialistas romanos en Lusitania, que s’asitiaba daquel.la pol oeste de la península, no qu’agora yía, en parte, Portugal. Yía la entrega 41 d’esta serie tan popular feita por Goscinny ya Uderzo. Estos yá morrienon, pero hai continuadores, hai xente que sigue’l sou trabachu.

Amás de ser mui prestosa pa l.leere ya pa vere, la serie d’Astérix ya Obélix valíanos a muitos pa visitare distintas culturas, porque cada hestoria taba feita nuna parte xeográfica con carauterísticas culturales propias. Nesta entrega apaecen bien de tópicos portugueses, como la cerámica, el bacaláu, el vinu d’Oporto ya hai alcordanza abonda pal héroe lusitanu Viriato, agora inmortalizáu en bien de monumentos.

Tampoucu faltan referencias a l’actualidá, como la de los galácticos del mundu del fútbol ou la crítica al capitalismu. La verdá yía que, amás de valir d’entretenimientu, con Astérix díbamos repasando los tópicos de los «carauteres nacionales» de dalgunos territorios o de momentos hestóricos: Hispania, Italia, Bretaña, Helvetia, los godos, los normandos, los Xuegos Olímpicos, el mundu de Cleopatra, etc. Los tópicos sobre los grupos humanos vienen a sere caricaturas que deforman la realidá, porque los temperamentos ya los carauteres de la xente yían rasgos individuales ya nuna mesma zona somos a atopare personas estremadas dafeitu en cuantas a la forma de sere. Sicasí, los tópicos de los carauteres nacionales yían interesantes pa estudiar si yía p’analizar cómo se forman ya cómo funcionan na vida cotidiana los estereotipos, cómo van mudando al pasu del tiempu. Hai ensayos valoratibles en cuantas a estos rasgos. Yá na xeneración del 98 Unamuno tratóu la cuestión al tratar sobre’l casticismu ya fai falta destacare que los inteleutuales republicanos nel esiliu escribienon muitas páxinas d’esti asuntu, especialmente Sánchez Albornoz, Américo Castro ya Salvador de Madariaga. Paezme que poucu se puei afondare científicamente nestos tópicos, pero sí yía verdá que sociolóxicamente yía mui interesante vere cómo funcionan na práutica política ya ideolóxica los clixés de los carauteres coleutivos. Amás de la diversión que yía l.leere la hestoria d’Astérix en Lusitania, presta vere la referencia a un aspeutu que suel destacase de la xente de Portugal: el sou temperamentu templáu ya tranquilu ya, tamién, l’aquel del sentimientu nostálxicu ya melancólicu, como la sua forma carauterística de percibire las cousas ya’l mundu en xeneral. Ou seya, la «saudade».