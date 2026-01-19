Las películas no salvan vidas

Publicado por EP Madrid Creado: Actualizado:

Un estudio alerta de que las películas o series de televisión suelen mostrar al público general técnicas de reanimación cardiopulmonar (RCP) anticuadas, lo que podría alimentar ideas erróneas que retrasarían las intervenciones vitales de los testigos en los momentos cruciales tras un paro cardíaco real. Así lo afirman investigadores de la Facultad de Salud Pública y la Facultad de Medicina de la Universidad de Pittsburgh (Estados Unidos) en el primer análisis de representaciones televisivas de RCP realizadas por testigos, publicado en la revista ‘Circulation: Population Health and Outcomes’.

En 2008, la Asociación Estadounidense del Corazón (AHA) aprobó la RCP con solo manos, una intervención más simple y rápida que demostró ser igualmente efectiva para llevar oxígeno a los órganos vitales, en comparación con el enfoque utilizado por los proveedores de atención médica que también incorpora respiraciones de rescate, la conocida popularmente como respiración boca a boca.

«En mi trabajo voluntario capacitando a jóvenes de Pittsburgh en RCP, hay mucha confusión. Les preguntamos a los estudiantes: ‘¿Qué es lo primero que hacéis?’ y responden: ‘Tomar el pulso’. Pero ya no lo hacemos en la RCP con testigos presenciales —explica Beth L. Hoffman, profesora adjunta de ciencias de la salud conductual y comunitaria en Salud Pública de Pitt—. Y en nuestras encuestas previas al curso, muchos estudiantes dicen haber visto RCP en redes sociales y televisión. Esas dos observaciones inspiraron el estudio».

La RCP solo con manos consta de solo dos pasos: llamar a urgencias e iniciar las compresiones torácicas. Sin embargo, al analizar 169 episodios de programas de televisión estadounidenses que mostraban la RCP solo con manos desde 2008, los investigadores descubrieron que menos del 30 % de los episodios mostraban los pasos correctamente. Casi la mitad de los episodios mostraban prácticas obsoletas, como la reanimación boca a boca (48 %) y la toma de pulso (43 %).

El análisis encontró más discrepancias entre la televisión y la vida real, tanto en cuanto a quién recibe RCP por parte de transeúntes como en dónde la recibe. En pantalla, el 44 % de los receptores tenían entre 21 y 40 años, mientras que en realidad, la edad promedio es de 62 años. En los programas estudiados, el 80 % de los receptores de RCP se encontraban en público y el 20 % en casa y es al revés.