Mañueco suspende el acto para convocar elecciones por el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba)

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, suspendió hoy la rueda de prensa prevista para hoy, en la que se iba a comunicar públicamente la convocatoria de las elecciones para el 15 de marzo, ante la “extrema gravedad” del accidente ocurrido en el municipio de Adamuz (Córdoba), y por respeto a las víctimas mortales, a las personas heridas y a sus familia.

En un comunicado, el presidente traslada que Castilla y León se une al dolor de los afectados y su sentido pésame y cercanía a las familias de las víctimas, así como su deseo de una pronta recuperación a las personas heridas. En momentos de profundo duelo y consternación, Fernández Mañueco considera que el respeto a las víctimas debe prevalecer sobre cualquier otra consideración.

La comparecencia informativa será pospuesta a una fecha posterior, que se comunicará oportunamente. Tras la celebración del Consejo de Gobierno, que se celebrará esta mañana, se informará a través de una nota de prensa del decreto.

En su cuenta de ‘X’ el presidente aseguró estar “consternado” por el terrible accidente ferroviario en Córdoba, y añadió que la Junta de Castilla y León pone a disposición de la Junta de Andalucía los medios que requieran para atender a las víctimas.