La riqueza botánica leonesa a través de los biófritos

Una muestra más de la riqueza botánica de la provincia leonesa ha quedado plasmada en la publicación «Biodiversidad botánica leonesa: Los Briófitos». El libro es el resultado de un equipo de investigadores de la ULE integrado por Ángel Penas Merino, Luis Herrero Cembranos y Sara González del Río. El fascinante mundo de los briófitos (musgos, hepáticas y antocerotas) que habitan en la provincia de León queda al alcance de cualquier lector. Los briofitos son plantas terrestres, en general de pequeño tamaño, muchas de ellas con menos de 2 centímetros de longitud, que solo excepcionalmente pueden alcanzar los 25, que a menudo viven en el suelo y abundan en lugares relativamente húmedos, donde a veces es posible encontrar gran variedad de especies y exuberancia de individuos. El estudio, de gran trascendencia científica, documenta 454 especies de musgos (Bryopsida), 86 de hepáticas (Marchantiophyta) y una de antocerotas (Anthocerophyta) en el territorio leonés, según los datos del Sistema Global de Información sobre Biodiversidad (GBIF, por sus siglas en inglés). Mediante un análisis exhaustivo, se presentan los taxones agrupados por división, clase, orden y familia, y se evalúa la riqueza y diversidad biológica mediante el cálculo del índice de Shannon. La contribución de esta obra al conocimiento botánico de la región es significativa, constituyendo una herramienta de referencia indispensable para investigadores, estudiantes y amantes de la botánica y la conservación. El libro tiene 331 páginas, su formato es de 17 x 24 centímetros, en encuadernación rústica cosida, a todo color. El diseño y maquetación ha sido realizados por David Aller Llamera. Se puede adquirir por 18 euros en librerías especializadas o en la propia página web de la ULE, a través del siguiente enlace: https://publicaciones.unileon.es/product/biodiversidad-botanica-leonesa-los-briofitos/

