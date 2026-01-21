El duelo se pasa en grupo en el Teléfono de la Esperanza de León

El dolor por la pérdida de un ser querido puede prolongarse hasta convertirse en patológico. El Teléfono de la Esperanza amplía este año la oferta de ayuda con la creación de un Grupo de Apoyo Mutuo en Duelo (GAM) que comenzará a mediados de febrero con una periodicidad quincenal los lunes a las cinco de la tarde. El grupo de apoyo en duelo es un espacio de encuentro, gratuito, sin necesidad de inscripción y reserva ni compromiso de continuidad. «La puerta de nuestra sede estará abierta para quien quiera entrar y participar en este grupo, sin obligación de asistencia ni inscripción previa. El objetivo es que un grupo de personas que estén pasando por un duelo se apoyen entre ellas, con la ayuda de voluntarios y psicólogos», explica Ana Agúndez, presidenta del Teléfono de la Esperanza de León. «Podemos dar algo más».

Este grupo es una apuesta novedosa en la provincia de León que ya funciona en otros teléfonos de otras provincias de España con éxito de participantes. «El grupo de apoyo mutuo es diferente al taller que organizamos dos veces al año. El taller tiene unos requisitos previos, como que haya pasado seis meses después de la pérdida, hace falta una inscripción, una matrícula y un compromiso de asistencia, pero en el grupo de apoyo mutuo abrimos las puertas para que se acerque todo el mundo que quiera que esté pasando por un duelo, independientemente del tiempo que haya pasado de la pérdida, es gratuito y se accede sin compromiso de permanencia». Agúndez pide a las personas que estén pasando por un duelo que se apoyen en el grupo «que den el primer paso, que no tengan vergüenza y que se acerquen a la sede del Teléfono de la Esperanza, que es un entorno seguro y acogedor donde van a ser escuchados y recibir los apoyos que necesitan».

A la novedad del GAM se suma este año un nuevo taller de unas cinco sesiones destinado al cuidado del cuidador. «La población está cada vez más envejecida y hay muchas familias que cuidan y cuidan a sus personas mayores y queríamos ofrecerles este taller para que la gente sea consciente de que primero necesita hacer un trabajo consigo mismo para poder estar bien y disponible para el cuidado de otros».

Actividades

Con actividades organizadas con ocasión del Día de la Escucha, el Día Mundial para la prevención del Suicidio, participación en la Feria del Voluntariado, talleres de autoestima, meditación mindfulness, cuidando al que cuida, el duelo tras la pérdida, gestión del estrés y la ansiedad, aprender a perdonar/te, habilidades emocionales y mejora de las habilidades de comunicación, el Teléfono de la Esperanza se consolida en León con más de 10.000 personas atendidas entre el teléfono, el chat, los talleres y el programa de mayores en soledad. En los treinta talleres organizados durante 2025 se formaron 236 personas .

Uno de los últimos recursos que más aceptación tiene entre los jóvenes es el chat, con más de 4.000 atenciones a nivel nacional. «Este chat ha tenido ya reconocimientos, como el premio Fundos hace dos años. Para empezar bien el año, somos finalistas por el Proyecto del Chat de la Esperanza a los Premios Diagnóstico de Castilla y León y el 29 de enero en Salamanca sabremos si somos ganadores».

La apuesta del chat es acercar aún más el apoyo del Teléfono de la Esperanza a la ciudadanía. «Estamos también en las redes sociales, utilizamos todos los soportes que tenemos disponibles online para acercarnos a todos los sectores de la sociedad». Un trabajo en equipo gracias a la colaboración de sesenta personas voluntarias. «Estamos creciendo tanto en socios económicos, voluntarios y llamadas atendidas». Una llamada esconde al otro lado del teléfono a una persona angustiada. «La soledad es lo que más prevalece», asegura Agúndez. «La gente llama siempre por los mismos motivos y el chat lo utiliza mucha gente joven que no suele llamar al teléfono también por soledad, autolesiones, identidad de género y aislamiento. Las personas se sienten aisladas y solas».

Programación de verano

El verano de 2025 fue el primero del Teléfono de la Esperanza que apostó por mantener la programación con cuatro actividades con éxito de participación. «En verano cierran todas las actividades en los Ceas y otros lugares y muchas personas sienten más la soledad, por eso decidimos ofertar un taller de acuarela meditativa, teatro, talle ‘Mi niño interior a través de la arteterapia’, Qui Gong y pajaritas solidarios, una actividad encaminada a la preparación del Día Mundial de la Prevención del Suicidio».