En León ya mata más el calor que el frío

Las bajas temperaturas han causado cinco muertes en León en lo que va de invierno, según los datos de MoMo. Una de estas muertes se notificó y registró en el mes de diciembre, mientras que las otras cuatro corresponden al mes de enero. Todas las personas eran mayores de 65 años, de acuerdo con la estadística oficial.

En León no se registraban muertes atribuibles a las temperaturas desde el mes de agosto, con un balance de 24 personas fallecidas en la provincia a causa del calor. Esta es la cifra más alta de mortalidad por el calor que se ha registrado en la provincia desde que funciona el Sistema de Monitorización de la Mortalidad diaria (MoMo).

Esta herramienta del Instituto de Salud Carlos III se creo para hacer un seguimiento del impacto del calor y el frío en la mortalidad y tuvo una enorme trascendencia durante la pandemia de covid-19 para ofrecer datos en tiempo real de la mortalidad por el virus.

La mortalidad de diciembre de 2025 y lo que va de enero de 2026 en León atribuida al frío es la misma que la de enero de 2025 y diciembre de 2024, con la salvedad de que aún quedan diez días para que termine este mes, lo que hace previsible que la cifra aumente. En febrero de 2025 se registraron dos muertes por el frío y ningún fallecimiento fue atribuido a las temperaturas hasta el mes de agosto, cuando se batió la cifra récord de 24 fallecimientos. En 2024, en el mes de agosto se registraron siete muertes por calor y ninguna más.

En España, desde el pasado 20 de noviembre, se han producido 1.120 muertes atribuibles al exceso de frío, un 14 por ciento menos que en el mismo periodo del año anterior, informa la agencia EFE. La mayor parte de las defunciones achacables a las bajas temperaturas se han producido este mes de enero, un total de 704, sobre todo en su segunda semana, según se desprende del sistema del Instituto de Salud Carlos III que calcula la mortalidad por todas las causas. Mientras, en diciembre fueron 279 y las 137 restantes en noviembre, a partir del día 20, que es cuando se produjo la primera muerte por el frío. Ocho de cada diez muertos por frío eran personas de más de 65 años (932 en total, el 83 %) y, de ellas, el 68 % tenía más de 85. Por sexos, la cifra es levemente superior en mujeres, que representan el 53 %.

En Castilla y León, las bajas temperaturas han causado 81 muertes atribuibles al frío en Castilla y León desde el pasado 1 de noviembre. Aunque el impacto del frío sigue siendo relevante, la cifra es inferior a la registrada en el mismo periodo.

