Carlos Piñeiro: «Los animales también hablan a través de los datos y nosotros los traducimos"

Carlos Piñeiro Noguera, veterinario por la Universidad Complutense de Madrid y doctor por Meiji-Tokio, ingresa esta tarde en León en la Academia de Ciencias Veterinarias de Castilla y León. Diplomado por el European College of Porcine Health Management, especialista en Evaluación de Impacto Ambiental por la Universidad Politécnica de Madrid y miembro del Grupo Focal Español para la Digitalización y Big Data del sector Agroganadero en España, lidera desde hace 25 años la empresa segoviana con proyección nacional e internacional Animal Data Analytics.

Piñeiro dedica su discurso de ingreso a la transformación digital, ciencia de datos e inteligencia artificial aplicada a la sanidad y la producción animal. Datos sanitarios, datos productivos, datos de sensores, datos de máquinas de alimentación. «La gente o las empresas suelen tener muchos datos, pero poca información» y su especialidad es desgranar la información de calidad para mejorar la producción y la sanidad animal.

«Ayudamos a las empresas agropecuarias y a los profesionales veterinarios a tomar mejores decisiones con el uso inteligente de los datos», señala. En el ámbito de la sanidad animal, en casos como la crisis por la peste porcina —que se restringe a jabalíes de momento y no es una zoonosis— la ciencia de los datos se aplica a monitorizar los recorridos para evitar visitas o viajes que sean de riesgo y puedan transportar la enfermedad. «Vemos lo que está pasando, incluso aplicando algunos algoritmos de inteligencia artificial, y podemos señalar los puntos calientes», precisa. Con los datos «pasamos de suponer a anticiparnos y prevenir», añade.

El manejo inteligente de los datos tiene auge en ámbitos como la alimentación de precisión. «Antes, echábamos de comer a los animales. Ahora se le ofrece al animal la posibilidad de que coma como quiera», apunta, y, sobre todo, anticiparse a sus necesidades. Un ejemplo son los casos de cerdas con mamitis —4-5%— que han diagnosticado en el posparto. Se debe a que cambian su patrón alimenticio y estos datos «nos indican que tenemos que prestarles más atención». «Los animales hablan de muchas maneras, también a través de los datos y nosotros los traducimos con nuestra «cabeza» veterinaria», apunta el nuevo académico.

La empresa que lidera, reconocida en octubre con un premio de la FAO, ha diseñado un curso de transformación digital para ganaderos y veterinarios. La digitalización en la mundo agroganadero no es algo que «solo suene bonito». «Es importante saber cómo seleccionar una tecnología, cómo ponerla a funcionar en la granja, qué decisiones sanitarias, como el uso de antibióticos, o de uso de la tecnología en general, se deben tomar para llevarlo a la práctica», precisa.

También ayudan a gestionar los datos de una granja o en una explotación en extensivo, gracias a la mayor conectividad. «No es solo el bisturí, la digitalización es una herramienta más del maletín del veterinario». Sin digitalización, sostiene, «no hay sostenibilidad». Castilla y León tiene mucho que mejorar este terreno. «Hay que hacer un esfuerzo entre el sector privado y la administración para aprovecharnos de ella y no perder esa oportunidad», subraya.

