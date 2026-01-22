Carlos Piñeiro defiende que el futuro de la ganadería pasa por la intensificación “inteligente, informada y responsable”

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

El Paraninfo Gordón Ordás de la Universidad de Leónacogió la ceremonia de incorporación de Carlos Piñeiro Noguera, CEO de ‘Animal Data Analytics’, a la Academia de Ciencias Veterinarias de Castilla y León, en un acto en el que defendió que el futuro de la ganadería “no está en la intensificación sin límites, sino en la inteligente, informada y responsable”, al tiempo que conectó la producción animal con la inteligencia artificial y la ciencia de datos.

El acto de incorporación de Piñeiro a la Academia de Ciencias Veterinarias de CyL fue presentado por su madrina, Olga Mínguez González, que glosó la figura del nuevo académico y señaló las importantes aportaciones que ha realizado a lo largo de su trayectoria.

Piñeiro Rodríguez pronunció un discurso titulado ‘Digitalización, ciencia de datos e inteligencia artificial en sanidad y producción animal’, en el que afirmó que la producción ganadera mundial, y en particular la porcicultura, se encuentra en un “punto de inflexión” en el que “la disponibilidad de datos, la instrumentalización mediante internet de las cosas y las técnicas avanzadas de inteligencia artificial permiten transformar profundamente la gestión sanitaria, productiva y de bioseguridad de las granjas”.

En esta nueva situación, el veterinario “adquiere un rol “central y renovado” y “se convierte en integrador clínico-productivo-sanitario-analítico, responsable de la eficiencia de la producción, de la prevalencia e incidencia de enfermedades, de la instrumentación y operación de la bioseguridad, gestor de programas de uso racional de antimicrobianos y garante ético de la gobernanza y privacidad de datos en la cadena productiva”.

El nuevo académico de la AVETCYL afirmó que la siguiente década será “determinante para la trayectoria de la ganadería española y global”. Así, Carlos Piñeiro explicó que “las decisiones que se tomen hoy sobre inversión en digitalización, gobernanza de datos, formación profesional e integración con sistemas de vigilancia colectiva, condicionarán profundamente la competitividad, la viabilidad y la aceptación social de la producción ganadera en el futuro”.

Todo ello llevó al ponente a concluir que “se requerirán cambios sistémicos”, en aspectos como la inversión pública en infraestructuras de datos, “que equilibre innovación y privacidad”, y un cambio cultural que reconozca que “el futuro de la ganadería no está en intensificación sin límites, sino en intensificación inteligente, informada y responsable”.

El nuevo académico también agradeció “su apoyo” a sus mentores, colegas y familia y subrayó el “compromiso” de la AvetCyL con “la innovación responsable y el fortalecimiento del pensamiento científico”, al tiempo que insistió en la necesidad de colaboración interdisciplinar para enfrentar los desafíos actuales de la profesión veterinaria y contribuir a una sociedad más sostenible.