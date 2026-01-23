Nueva intervención terapéutica en León: las pérdidas invisibles de Alzhéimer

No solo es la memoria de la persona afectada. El Azhéimer obliga a las familias a renuncias personales, a la relación sostenida hasta ahora con la persona enferma, a una lista de «adioses» que dejan una huella en el estado de ánimo y la salud mental de las familias, principalmente de los cuidadores personales. Son «pérdidas invisibles», como las denomina la psicóloga del centro Alzhéimer de León Tomasa Ugidos Domínguez, que ha participado en la formación con el proyecto Cuidar con-sentido, un programa de intervención terapéutica específico para mejorar su salud emocional.

«En estas terapias decimos adiós, pero también damos la bienvenida a otras cosas que llegan con la enfermedad, como es la convivencia, el apoyo de otras personas, la aproximación y el desarrollo de nuevas habilidades».

La nueva estrategia terapéutica se basa en la detección e intervención sobre apego y trauma en familiares cuidadores de personas con demencia, aborda el impacto físico y psicológico del cuidado y ofrece herramientas para reducir el estrés y la ansiedad.

La Confederación Española de Alzheimer y otras Demencias (CEAFA) y Cinfa han desarrollado un programa en el que han participado hasta ahora siete familias de León. Este proyecto de intervención terapéutica se desarrolló durante ocho semanas «y muchas de esas técnicas se pondrán en marcha en otros grupos fuera de la investigación», asegura la psicóloga.

En la primera fase del proyecto, 46 profesionales de asociaciones de familiares de personas con Alzhéimer de 12 comunidades autónomas (Andalucía, Aragón, Islas Baleares, Castilla La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Euskadi, Extremadura, Comunidad de Madrid, Murcia, Navarra y Comunidad de Valencia) recibieron 24 horas de formación distribuidas en conocimientos teóricos, diseño y creación del programa, y consultoría y supervisión clínica. Entre los centros que participan en el proyecto está el de León. El objetivo es utilizar nuevas herramientas terapéuticas para mejorar la salud emocional de las personas que cuidan, un trabajo diferente al que se realiza en los grupos de apoyo mutuo, donde se insiste en el conocimiento de la enfermedad basado en la experiencia de los participantes, en un contexto de confianza, pero sin intervenciones programadas ni objetivos concretos. Con el proyecto Cuidar con-sentido, tras el proceso de formación de los profesionales, donde se aborda el impacto de la enfermedad, los roles y el nivel emocional del cuidador y las familias. «Esta intervención es para actuar sobre el vínculo de apego y el trauma que se produce con la enfermedad».

El impacto del diagnóstico, el peso de la atención y el tiempo que lleva el cuidador atendiendo a la persona enferma y todas las limitaciones asociadas a la enfermedad, suponen una sobrecarga física y emocional para las familias a las que a veces les cuesta aceptar la enfermedad, de la que, en muchas ocasiones, no tienen los conocimientos suficientes. «Sufren muchísimo y no son capaces de aceptar lo que ocurre y suelen confrontar constantemente, les cuesta atribuir a la enfermedad los cambios que experimentan en sus seres queridos».

La culpa y los sentimientos

Uno de los retos del proyecto es ayudar a las familias a identificar sus sentimientos y aceptarlos. «Todos los sentimientos en esta situación son normales y no hay que sentirse culpables. Las familias cuidan mucho y bien, pero siempre tienen la tentación de pensar que no lo hacen bien. Buscan una mejoría de la enfermedad que no se consigue. Intentamos que los cuidadores convivan de la mejor manera posible con el paciente. A veces ese sentimiento sigue después del fallecimiento del familiar».

El programa Cuidar con-sentido ya ha beneficiado a más de 150 personas cuidadoras de 19 asociaciones de familiares de personas con Alzhéimer de España. El resultado del proyecto es alentador. El 67% de las personas cuidadoras mejoró su autoestima, el 64% redujo su ansiedad y el 62% disminuyó sus síntomas depresivos. Además, se obtuvo un nivel de satisfacción generalizado y elevado entre las personas cuidadoras, quienes destacaron el clima de confianza y la posibilidad de verbalizar de manera constructiva sus cargas emocionales.

«Las reuniones con las familias sirven para detectar si necesitan una ayuda especializada y destapar los aspectos positivos del cuidador, que asume un rol y se pierde de vista, por lo que necesita reactivarse para centrarse en sus intereses personales», explica la psicóloga del centro Alzhéimer de León.