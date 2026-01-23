El Instituto de Salud Carlos III quiere ampliar su red de institutos filiales en el Caule

El Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) tiene en el horizonte la acreditación del Caule (Complejo Asistencial Universitario de León) como instituto de investigación ligado al centro estatal.

«Castilla y León tiene un instituto reconocido en Salamanca y queremos tener otros, incluido el de León, en el Caule», anunció la directora general del ISCIII, la leonesa Marina Pollán Santamaría, durante la presentación de la Acción Estratégica en Salud 2026 que se realizó este jueves desde el salón de actos del Hospital León para toda España.

«Los institutos son una herramienta que unen el conjunto del tejido investigador de calidad», apuntó la responsable del Carlos III.

«Esperamos que la realidad multitiinstituto se materialice pronto en Castilla y León», subrayó. Según ha podido saber este periódico, el Caule está dando los pasos para cumplir las condiciones, muy exigentes, que le abrirían la puerta a esta acreditación. Es un proyecto en el que se trabaja con un plazo de al menos tres años para poder lograr todos los objetivos.

El Hospital de León ya está constituido como centro investigador con el apoyo de la comunidad autónoma. Para que consiga la acreditación del ISCIII y convertirse en ‘filial’ del instituto tiene que cumplir unos indicadores de excelencia y someterse a la evaluación de un panel que analiza un periodo de cinco años.

Marina Pollán valoró el compromiso con la vertebración territorial que supone presentar la AES en diferentes ciudades españolas cada año, como muestra del apoyo del instituto al desarrollo de la investigación en salud en las comunidades autónomas: «Estar en León y comprobar su impulso al tejido biomédico, igual que hemos hecho en los últimos años en ciudades como Cáceres, Málaga, Zaragoza o Toledo, nos permite recordar uno de los objetivos de la AES: impulsar la I+D+I sanitaria en distintos puntos del Sistema Nacional de Salud, favoreciendo una ciencia que pueda llegar a todas las personas».

Que el acto se haya desarrollado en esta ocasión en su tierra ha sido un motivo de satisfacción añadido, admitió ante el público que siguió el acto de forma presencial en el salón del Caule. El ISCIII cumple su 40 aniversario con el objetivo de «vertebrar los territorios» entre sus prioridades.

Participantes en la presentación de la Acción Estratégica de Salud (AES) del ISCIII en el Hospital de León este jueves.DL

La convocatoria de la AES 2026 parte de una cantidad de más de 152 millones de euros, con la posibilidad de sumar otros 40 millones para las convocatorias ya incluidas. En esta edición, tras la presencia en los últimos años de los fondos europeos ligados al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), la AES contará exclusivamente con fondos públicos estatales. Desde 2018, esta apuesta por la ciencia se ha traducido en un incremento de casi un 40% de la inversión.

La AES 2026 es «una herramienta para fomentar la investigación en el sistema de salud» con el objetivo de contribuir a «retener el talento y mejorar la calidad del diagnóstico, el tratamiento y también la prevención», precisó Pollán en la apertura institucional, en la que estuvo acompañada por la directora general de Planificación Sanitaria de la Junta, Sonia Martín.

Marina Pollán valora el «impulso al tejido biomédico» de León en línea con los objetivos de cohesión territorial del ISCIII

La convocatoria establece como prioridades en investigación biomédica el estudio del cáncer infantil, las enfermedades infecciosas, las patologías neurodegenerativas y la preparación para futuras pandemias y crisis sanitarias. La partida más importante es la de proyectos de I+D+I en salud. Hay otra línea de investigación clínica independiente (ICI) y los proyectos de colaboración internacional. Los contratos Miguel Servet, Juan Rodés, Río Hortega y Sara Borrell también se lanzan en esta convocatoria, con el objetivo de consolidar la carrera profesional de la comunidad científica. Asimismo, se incluyen ayudas para la movilidad del personal investigador.

La presentación técnica corrió a cargo del subdirector general de Evaluación y Fomento de la Investigación, Manuel Cuenca, y personal técnico tanto de esta subdirección como de la Subdirección de Programas Internacionales, que explicaron las diferentes convocatorias de ayudas y los plazos y forma de concurrir a las subvenciones. Al acto también han asistido el secretario general del Instituto, Ramón Sánchez, y la subdirectora de Redes y Centros de Investigación Cooperativa, Marta Ortiz.