Un trepidante tour espacial

Alberto Gutiérrez, cuarto por la izquierda, con el resto de tripulantes del viaje del Blue Origin.efe / blue origin

El empresario vallisoletana Alberto Gutiérrez formó este jueves parte de la tripulación de seis personas de la misión NS-38 de Blue Origin, que despegó y aterrizó con éxito desde el sitio de lanzamiento de la compañía de Jeff Bezos en Texas. El nuevo vuelo suborbital de la nave New Shepard llevó a los seis tripulantes más allá de la línea de Kármán, el límite internacionalmente reconocido del espacio, y los regresó a la Tierra en apenas unos 10 minutos.

La tripulación despegó a las 10.26 hora local de Texas (16.26 GMT) desde la plataforma de lanzamiento Launch Site One, en el oeste del estado.

La misión NS-38 se desarrolló sin incidentes y concluyó con el aterrizaje vertical del propulsor reutilizable y minutos después el retorno seguro de la cápsula tripulada, ayudada por tres paracaídas en su tramo final antes de tocar tierra.

Con este vuelo, ya son 86 personas que han sido llevadas a espacio por Blue Origin desde el inicio de sus operaciones tripuladas, entre ellos Bezos.

Gutiérrez integró la tripulación junto con el piloto de helicóptero y avión Tim Drexler, la médica Linda Edwards, Alain Fernández, el ex piloto militar Jim Hendren y Laura Stiles, directora de Operaciones de Lanzamiento de New Shepard, quien se incorporó al vuelo a última hora tras la baja por enfermedad de otro tripulante previsto inicialmente.

El empresario vallisoletano, reconocido por su pasión por la aviación, compartió protagonismo en una misión que volvió a poner de relieve el papel del sector privado en el turismo espacial. Alberto Gutiérrez es «un emprendedor, tecnólogo y trotamundos que ha visitado más de 100 países en los siete continentes». De su experiencia viajera creó Civitatis, una plataforma en tours y actividades, de la que actualmente es su exconsejero.

Su interés por el vuelo quedó reflejado en el parche oficial de la misión, donde dos aviones Diamond DA42 simbolizan el vínculo de Gutiérrez y Drexler con la aviación. Gutiérrez se convirtió hoy en el segundo turista espacial español en cruzar la línea de Kármán después del aventurero, montañero y presentador leonés Jesús Calleja, que lo hizo en febrero de 2025. El empresario de Valladolid, el vuelo reunió también a Hendren, asociado históricamente al caza F-15 Eagle, aeronave que ha pilotado junto con su hijo, y a Stiles, una ingeniera aeroespacial con dos récords mundiales en paracaidismo.