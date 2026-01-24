La otra cara del hambre en León: los centros de salud derivan a pacientes al Banco de Alimentos

«Es el hambre que nadie ve». La coordinadora del Banco de Alimentos de León, Juani Pérez, califica de «barbaridad» el aumento de personas que llegan a la nave del Banco de Alimentos de León, cada vez más las que tienen problemas de salud por las carencias nutricionales ocasionadas por una mala alimentación. Al Banco de Alimentos de León, situado al lado del depósito de coches de la policía local, llegan cada día una media de quince familias derivadas de los Ceas y los servicios sociales. En el año 2025 fueron 950 las familias que pudieron poner un plato de comida en la mesa gracias a este servicio que atiende a los que no tienen la posibilidad de acceder a otros recursos. Estas familias, un 7% menos que el año anterior, y sus 3.900 miembros, 1.900 de ellos menores de edad, accedieron a 1.550 lotes de productos, 425 más. «Esto significa que aunque las familias descienden muy poco, tienen más necesidades, la pobreza aumenta y se convierte en auténtica miseria, por eso necesitan recurrir más veces al Banco de Alimentos», destaca Juani Pérez. A los alimentos que reciben las familias de forma directa hay que añadir los que se reparten en asociaciones, comedores sociales o alguna residencia de ancianos de la provincia.

A los Ceas y a los servicios sociales que derivan a las personas con menos recursos a esta oenegé, se suman ahora los centros de salud. Gracias a la concienciación del personal sanitario y la atención de los trabajadores sociales que detectan en las consultas problemas de salud relacionados con una alimentación inadecuada, el Banco de Alimentos de León atiende cada vez más situaciones de «emergencia» incluso los fines de semana. «Tenemos a una veintena de familias que nos han derivado directamente de los centros de salud. Nos han llamado fines de semana para que vengamos a darles leche para los bebés. En la última semana hemos atendido a seis personas que nos han enviado de los centros de salud de León». La coordinadora del Banco de Alimentos de León, Juani Pérez, asegura que las derivaciones llegan tras detectarse en las consultas algún problema de salud por una mala alimentación o carencias de otro tipo. «Hambre y frío», destaca.

La Gran Recogida de Alimentos recauda 50.000 euros, menos de la mitad del año anterior

Al Banco de Alimentos de León llegan cada vez más venezolanos y nicaragüenses, entre otras nacionalidades. «Los derivan los Ceas. El único requisito es que estén empadronados y es, en la mayoría de los casos, la única ayuda que reciben. Muchos están en situación irregular y nos llegan a nosotros».

A Juani Pérez le preocupan las personas que viven en el medio rural. «Hay muchas personas mayores que pasan hambre», dice. El 70% de los usuarios habituales del Banco de Alimentos del León proceden de los Ceas de los pueblos y un 30% de la ciudad de León. En la zona rural hay muchas personas que recurren al Banco de Alimentos". El perfil mayoritario de los usuarios de esta oenegé procede de asociaciones como InGenero, mujeres que salen de las casas de acogida, solicitantes de asilo que agotan el programa y no logran regularizar su situación, inmigrantes..."Aquí vemos la realidad que no ve nadie".

Menos recogida

La Gran Recogida es la campaña más importante del año. Desde que ya no se compran alimentos de manera presencial, la donación de productos ha caído bruscamente. En la campaña de Navidad de 2025 se recaudaron en los supermercados de León 50.000 euros «menos de la mitad que el año pasado». En enero «tenemos ya las estanterías prácticamente vacías. Gastamos ocho palés de leche al mes. Los lotes de comida no cambian, los mantenemos, repartimos todo lo que tenemos». En los supermercados de León está disponible una ‘hucha’ con el dinero donado por los leoneses «y cuando nos faltan productos vamos y lo gastamos ese dinero en lo que necesitamos. Además, tenemos donaciones de empresas y con eso nos vamos arreglando». En el 2025 repartieron 900.000 kilos de productos. «La Gran Recogida nos hunde, pero siempre hay campañas a lo largo del año que van compensando».

Seis personas voluntarias colaboran en León para el reparto de comida.