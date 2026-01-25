El chef del restaurante Delirios representará a León en el Campeonato Nacional de Tapas y Pinchos en Madrid Fusión
Javier Rodríguez Martínez defenderá la tapa denominada ‘Cráteres del Reino de León’
El chef del restaurante Delirios, Javier Rodríguez Martínez, que resultó ganador del Concurso de la Mejor Tapa de León 2025, competirá mañana, 26 de enero, en el Campeonato Nacional de Tapas y Pinchos organizado por Hostelería de España en el marco de Madrid Fusión, donde defenderá la tapa denominada ‘Cráteres del Reino de León’.
El certamen reunirá a los campeones provinciales de toda España en una cita que reconoce la creatividad, la técnica y el compromiso con el producto local, de forma que, según aseguró hoy Asociación Empresarial de Hostelería y Turismo de León, la participación de Javier Rodríguez “supone una oportunidad destacada para poner en valor la excelencia culinaria de León y reforzar su posición como destino gastronómico de referencia”.
En este sentido, subrayaron que “la presencia de un chef leonés en una competición de este nivel demuestra el talento y la capacidad innovadora de nuestros profesionales”, además de “proyectar la identidad gastronómica de la provincia en un escenario de máxima relevancia”.