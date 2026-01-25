El chef del restaurante Delirios representará a León en el Campeonato Nacional de Tapas y Pinchos en Madrid Fusión

Publicado por ICAL Creado: Actualizado:

El chef del restaurante Delirios, Javier Rodríguez Martínez, que resultó ganador del Concurso de la Mejor Tapa de León 2025, competirá mañana, 26 de enero, en el Campeonato Nacional de Tapas y Pinchos organizado por Hostelería de España en el marco de Madrid Fusión, donde defenderá la tapa denominada ‘Cráteres del Reino de León’.

El certamen reunirá a los campeones provinciales de toda España en una cita que reconoce la creatividad, la técnica y el compromiso con el producto local, de forma que, según aseguró hoy Asociación Empresarial de Hostelería y Turismo de León, la participación de Javier Rodríguez “supone una oportunidad destacada para poner en valor la excelencia culinaria de León y reforzar su posición como destino gastronómico de referencia”.

En este sentido, subrayaron que “la presencia de un chef leonés en una competición de este nivel demuestra el talento y la capacidad innovadora de nuestros profesionales”, además de “proyectar la identidad gastronómica de la provincia en un escenario de máxima relevancia”.