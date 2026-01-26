‘Lo que de verdad importa’ llega al auditorio de León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Auditorio Ciudad de León acoge el martes, 27 de febrero, la quinta edición del evento de difusión de valores para jóvenes «Lo que de verdad importa», organizado por la fundación del mismo nombre y que cuenta con el apoyo de la Fundación Cepa, el Museo de la Emigración Leonesa y el Ayuntamiento de León. Los testimonios del youtuber Brianeitor, el empresario Nino Redruello y la comunicadora y defensora de la inclusión Fabiola Martínez protagonizarán las intervenciones en una jornada en la que se prevé reunir a unas 700 personas.

El encuentro comenzará a partir de las 09.30 horas y será abierto por Brian Albacete Oliver, más conocido como Brianeitor, quien relatará cómo ha llegado a convertirse en un ídolo para muchos jóvenes gracias a las redes sociales, donde reúne una comunidad formada por millones de personas. Su historia de superación, que ha sido llevada al cine en la película La vida de Brianeitor, en la que se abordan temas como la atrofia muscular degenerativa que padece desde que nació o la limitación que supone contar únicamente con movilidad en dos dedos de las manos, constituye una lección de que no hay sueños imposibles.

Tras él, Nino Redruello, miembro de la cuarta generación de hosteleros de la familia del grupo La Ancha, contará con detalle cómo ha contribuido a construir un pequeño gran imperio. Actualmente, dirige restaurantes como Club Financiero Génova, Fismuler, La Taberna de La Ancha, Molino de Pez, Las Tortillas de Gabino y Armando.

La última en intervenir será Fabiola Martínez, quien ha publicado Cuando el silencio no es una opción: lo que nunca conté, un relato basado en su testimonio sobre los abusos que sufrió durante su infancia y adolescencia. Fabiola es también una referente para las familias de personas con discapacidad gracias a su labor al frente de la Fundación Kike Osborne, cuyos esfuerzos se centran en acompañarlas en su día a día y proporcionarles la ayuda que necesitan para afrontar situaciones emocionalmente complicadas.

A través de este encuentro, en el que participarán más de 700 alumnos de centros educativos y asociaciones juveniles y familias de la provincia, se pretende «descubrir de primera mano historias de vida que destacan la importancia de valores».