Fabiola Martínez: «Si sufres abusos o bullying, el silencio no es una opción"

Fabiola Martínez nunca contó que había sido víctima de abusos sexuales desde los cinco hasta los 15 años. En lugar de protección, encontró incomprensión y la memoria de aquellas agresiones sexuales quedó escondida en un cuarto oscuro. Hasta que la separación de Bertín Osborne, quien fue su pareja durante veinte años y padre de sus dos hijos, desencadenó un «huracán emocional» que revivió aquella dolorosa parte de su vida. Necesitó terapia y empezó a trabajar para encauzar sus emociones de forma sana. «Me di cuenta de que aquello había condicionado toda mi vida y empecé a entenderme», explica.

El libro 'El silencio no es una opción. Lo que nunca conté' es fruto de esta experiencia que ha impactado en su vida de la misma manera que le marcó el nacimiento de su hijo Kike con discapacidad hace casi 19 años. «Mucha gente me decía que era una madre coraje», apunta. La labor que hace con la Fundación Kike Osborne, ayudando a otras familias que se enfrentan a situaciones parecidas con formación, la replica tras abrazar a aquella niña indefensa.

«Ante los abusos sexuales o el bullying, el silencio no es una opción», señala. «He cargado con una culpa y una responsabilidad que no me correspondía», pues «cuando lo verbalicé mi madre me pegó una paliza, me cerré y me alejé". Cuando ha podido hablarlo, «je ido entendido mi propia historia", apunta.

Fabiola Martínez subraya que «podía haber sido una persona que se victimizara toda la vida o hacer lo que hice (que no me quita ser víctima)». «Seguir adelante, aprender de mí y saber que yo era mi lugar seguro, la suma de todas esas soosas dieron como resultado una persona que coge el toro por los cuernos», añade.

A los jóvenes que la escuchen esta mañana en León quiere transmitirles que «todo en la vida tiene un proceso. Yo he corrido sin degustar la etapa de la adolescencia".