El Gobierno destina más de 1,25 millones a restaurar La Cabrera tras los incendios

Publicado por EFE León Creado: Actualizado:

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) ha adjudicado más de 1,25 millones a la ejecución de obras de restauración hidrológico‑forestal en las zonas afectadas por los incendios de Yeres y Llamas de Cabrera, en la comarca leonesa de La Cabrera, dentro del paquete de actuaciones urgentes activadas tras los grandes fuegos registrados en el verano de 2025.

Los trabajos, tramitados por la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación, se dividen en tres actuaciones diferenciadas —Cabrera I, Cabrera II y Cabrera III—, según publica este martes el Boletín Oficial del Estado (BOE). Todas ellas adjudicadas mediante procedimiento negociado sin publicidad y con carácter de emergencia, y financiadas con cargo al Programa Plurirregional de España Feder 2021‑2027.

Las obras fueron adjudicadas el 4 de diciembre de 2025 y responden a la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, aprobada por el Consejo de Ministros el 26 de agosto de 2025, tras los incendios forestales registrados entre el 23 de junio y el 25 de agosto del pasado verano.

El objetivo de estas actuaciones es reducir el riesgo de erosión, prevenir avenidas y deslizamientos, estabilizar los suelos y favorecer la recuperación del ecosistema forestal, especialmente en zonas de fuerte pendiente y alto valor ambiental como las de La Cabrera.

La actuación Cabrera I ha sido adjudicada a Trafober S.L., con sede en Cubillos del Sil (León), por 416.571 euros; Cabrera II a La Pia Servicios Silvícolas S.L., con domicilio en Nogais (Lugo), por 416.348 euros; y Cabrera III a Ecosistema Bierzo S.L., con sede en Vega de Espinareda (León), por 417.754 euros. En los tres procedimientos se recibieron tres ofertas, todas ellas de pymes.

Canalejas, en la comarca Tierra de Sahagún

A estas actuaciones en La Cabrera se suma otra intervención en la provincia de León, en Canalejas, localidad perteneciente al municipio de Almanza, en la comarca de Tierra de Sahagún, también afectada por los incendios del verano pasado.

En este caso, el Miteco ha adjudicado por 413.271 euros las obras de restauración hidrológico‑forestal del incendio de Canalejas a la empresa Oficina Técnica Demontes S.L.U., con sede en Pozuelo de Alarcón (Madrid). El contrato fue formalizado el 4 de diciembre de 2025, tras recibir tres ofertas, todas ellas de pequeñas y medianas empresas, y cuenta igualmente con financiación FEDER 2021‑2027.

Las actuaciones previstas incluyen trabajos de recuperación del terreno, drenaje y corrección hidrológica para evitar la degradación del suelo y facilitar la regeneración natural de la masa forestal.

Carballeda (Zamora), en el noroeste de Castilla y León

El paquete de actuaciones se completa con una intervención en Molezuelas de la Carballeda (Zamora), en la comarca zamorana de La Carballeda, una de las zonas más castigadas por los incendios forestales del noroeste peninsular en 2025.

Las obras de restauración hidrológico‑forestal han sido adjudicadas a Estudios y Trabajos Forestales S.L. (Estrafo S.L.), con sede en Salamanca, por un importe de 413.224 euros, tras un procedimiento en el que se recibieron cinco ofertas, cuatro de ellas de pymes. En este caso, la adjudicación se produjo el 2 de diciembre de 2025 y también está financiada con fondos Feder.

Desde el Miteco se ha subrayado que este conjunto de actuaciones persigue acelerar la recuperación ambiental, proteger a las poblaciones rurales frente a episodios de lluvias intensas y preservar los usos tradicionales del monte, en territorios especialmente vulnerables al despoblamiento y al impacto de los grandes incendios forestales.