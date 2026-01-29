La gran familia Aguilar: 80 años entre la matriarca y los más pequeños

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La supernumerosa familia Aguilar se reunió este fin de semana en la localidad de Arcahueja. Un total de 34 miembros de esta extensa familia leonesa compartieron mesa y mantel en un encuentro con el que intentan fortalecer los vínculos físicos en una época en que todo se resuelve por las comunicaciones virtuales.

Tres generaciones de hermanos, primos, sobrinos se dieron cita en el encuentro.

Desde la Tía Marisa, la matriarca hasta los pequeños Nicolás y Sofía, ochenta años de diferencia. "La jornada de convivencia sirvió también como recuerdo de Marta y Alberto, los miembros que recientemente nos han dejado."