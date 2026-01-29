Son personas corrientes y héroes de la vida cotidiana. Leonesas y leoneses con coraje para cumplir sus sueños. La serie Historias de Superación de Diario de León, con el patrocinio de Soltra y Caja Rural, pone el broche a su tercera edición con un acto público en Soltra, en La Virgen del Camino, de 10.00 a 12.00 horas. En tres años suman 36 historias de vidas que rompen barreras en León.

Yrene del Carmen Meza Mújica viajó desde Venezuela con su madre enferma ante la falta de medios en los hospitales de su tierra. Diez años después de su acogida en Accem, se ha convertido en parte del equipo de enfermería de HM San Francisco. Uno de los obstáculos que encontró fue la lentitud para homologar sus estudios. Pablo Miguel Rodríguez Pardo, un joven con síndrome de Down, ha ganado medallas nacionales y mundiales en campeonatos de natación tanto adaptados como inclusivos. La falta de un grado adaptado le impide, por ahora, cumplir su sueño de ser camarero. Marcos Torres Olivares es uno de los ejemplos de integración laboral del centro especial de empleo de Soltra. Después de pasar por el calvario de una enfermedad mental grave y de muchos días de calle, la orden de internamiento en un psiquiátrica dictada por un juez cambió su vida. Piensa en estudiar un grado de FP. Una lesión medular llevó a Víctor Fernández Ámez a moverse en silla de ruedas. Paradójicamente, este revés le abrió las puertas a debutar en la división absoluta de balonmano y vestir la camiseta de la selección española, una asignatura pendiente de su época de jugador a este deporte. El niño de 13 años Ángel Álvarez Mallo estuvo a punto de perder la movilidad a causa del síndrome de Guillain-Barré. Después de dos meses en la UCI, logró salir por su propio pie y sigue jugando al fútbol, su pasión. Manizha Yaqoobi llegó a León con su familia huyendo de la represión de los talibanes en Afganistán. Acogida en el programa de Protección Internacional de San Juan de Dios, estudia primero de bachillerato, sueña con ser pilota de avión y con un país que respete a las mujeres. Lucía García Blanco es un ejemplo de resiliencia por doble partida. Superó un cáncer y el acoso en redes por aparecer sin pelo durante el tratamiento de quimioterapia. Baila, es voluntaria de Alcles y con fue a las Olimpiadas Oncológicas Europeas en Polonia. Nuria Alonso Fernández quiere ser veterinaria de grandes animales. Su discapacidad auditiva no ha sido un obstáculo para aspirar a cumplir sus sueños, aunque ha tenido que superar las barreras sociales por falta de intérpretes de lengua de su signos. Ideó un sistema para transcribir los audios de las clases y tener sus propios apuntes. Ana Carlota Amigo Piquero acaba de afrontar el duro golpe de la muerte de su esposo, Urbano González, por la ELA, una enfermedad irreversible a la que plantaron cara con una lucha a brazo partido para mejorar la atención a todos los pacientes. Vanesa de Prado de Prado tuvo que afrontar un cáncer de mama en plena lactancia de su hija pequeña. Ganadera y pastora, la enfermedad no la apartó del campo y de la nave. El apoyo familiar en los peores momentos y la determinación de tirar por sus hijas fueron su tabla de salvación. Su vida no es la misma, la vive con conciencia y plenitud. Agustín Fernández Checa, expolicía municipal en Madrid, sufrió un accidente de moto que le dejó parapléjico. Tras un año de recuperación y adaptación decidió sacar jugo a sus capacidades y, entre otras muchas cosas, elabora su cuarta cerveza casera. Borja Ugarte Grant es huérfano desde pequeño. Una oído privilegiado para la música y su carácter sociable y afable, junto con el apoyo de Asprona y de su familia elegida, Maribel y Ángel, le convierten en un ejemplo de inclusión comunitaria.