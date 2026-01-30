Listado definitivo de las hamburguesas leonesas que compiten por ser la mejor de España

Vuelve el VI Campeonato de España de Hamburguesas para buscar la mejor del país. Con propuestas muy suculentas, esta edición trae numerosas novedades.

Del 29 de enero al 1 de marzo, las votaciones han estado abiertas para votar la opción favorita. Para votar una hamburguesa que hayas probado debes introducir el código que te haya proporcionado el establecimiento donde la has adquirido. Tendrás que valorar tres ítems eligiendo entre cuatro respuestas y finalizar con una valoración general del uno al cinco, siendo el cinco una hamburguesa perfecta y el uno una hamburguesa que no repetirías.

Best Burger Spain® se ha consolidado como una de las guías más buscada para conocer las mejores hamburguesas en España. La web ofrece un buscador para localizar las participantes de manera sencilla escribiendo la localidad, provincia o Comunidad Autónoma que prefieras, ¡incluso el nombre del restaurante si buscas uno específico!

Estas son las propuestas de la provincia de León:

Burguer Teatro Canalla.CAMPEONATO DE ESPAÑA DE HAMBURGUESAS Caribe Burguer Ingredientes: Carne de ternera, queso cheddar inglés, bacon ahumado, ali oli de mango caramelizado casero, pan high potato roll

Descripción: Se trata de una hamburguesa especial, creada para asombrar y destacar en el paladar del comensal, destacando la textura y sabor de la carne y el dulzor e intensidad del ali Oli, una burguer creada para los amantes de las Burguers clásicas e innovadoras a su vez, una propuesta atrevida y única ante la gran innovación actual en el mundo de las Burguers, sin más dilema, presentamos "Caribe Burguer"

​C/padre miguelez, 16 La bañeza , 24750 León (Castilla y León)

634013044

Polbenavidesmiguelez@gmail.com

Horario:

L-V: 13:00h - 15:30h / 20:00h - 23:30h

S-D: 13:00h - 16:00h / 19:30h - 00:00h

Días de cierre:

Martes

Buenas Burgers.CAMPEONATO DE ESPAÑA DE HAMBURGUESAS Rosa La Maravillosa 2.0 Ingredientes: Pan de patata, salsa de ajo y parmesano deluxe, salsa bbq bourbon, queso monterrey jack, aro de cebolla rebosado en cerveza, 2 carnes de hamburguesa (blend smash de vaca madurada)

Descripción: La Rosa La Maravillosa es nuestra burger bandera, es la más vendida con diferencia su mezcla de sabores ha cautivado al público leonés y hemos decidido llevar esta burger a otro nivel, reto difícil pero lo asumimos.

Calle misericordia 10 Leon, 24003 León (Castilla y León)

641079490

buenasmash@gmail.com

Horario:

L-D: 13:00h - 16:00h / 20:00h - 23:00h

Días de cierre:

No cierra

Bohemia.CAMPEONATO DE ESPAÑA DE HAMBURGUESAS La Bohem Ingredientes: Pan brioche, mayonesa de trufa, bacon triturado, 180 gramos de carne angus, queso edam, queso cheddar, bacon crujiente, salsa emmy.

Descripción: Para este Campeonato de España hemos creado una hamburguesa pensada para competir al máximo nivel: potente, equilibrada y con una identidad propia. Partimos de una carne Angus jugosa y llena de sabor, acompañada por un pan Potato Roll de Juanito Bakery, esponjoso y ligeramente dulce, perfecto para abrazar todos los ingredientes sin perder estructura. Añadimos bacon crujiente y una combinación de queso cheddar y queso edam, que aportan cremosidad y matices distintos. En la base, una mayonesa trufada con bacon molido abre la experiencia con un aroma profundo y elegante. Y coronando la parte superior, nuestra salsa Emmy casera, elaborada con más de una decena de ingredientes: un equilibrio entre dulzor, picante y un color vibrante que la convierte, para nosotros, en la mejor salsa de hamburguesas. El resultado es una propuesta rotunda, sabrosa y equilibrada. En conjunto, creemos que es una burger brutal y digna del campeonato.

​Manuel Díaz 1 o plaza mayor 1 La Bañeza , 24750 León (Castilla y León)

685343114

bohemialabaneza@gmail.com

Horario:

L: 12:00h - 15:00h

M-S: 12:00h - 16:00h / 19:30h - 23:30h

D: 12:00h - 16:00h

Días de cierre:

No cierra

Duality .CAMPEONATO DE ESPAÑA DE HAMBURGUESAS Caravaggio Ingredientes: Pan Potato rolls con sésamo negro, cebolleta soasada,cogollos lechuga, tomate morado , queso con ajo negro, carne mezcla de chuletón y solomillo, salsa caravaggio

Descripción: La idea de esta hamburguesa es volver a la esencia , a lo importante, LOS SABORES. El crujiente que le aportan los cogollos de lechuga y el tomate , sumado a la cebolleta soasada, junto al queso con ajo negro y toques balsámicos , para coronar una carne ( mezcla de chuletón y solomillo ), todo acompañado por pinceladas de salsa caravaggio , nuestra salsa más umami. Ven y rompe con lo convencional y vuelve a lo importante disfrutar de una buena hamburguesa.

​Vázquez de mella Leon, 24007 León (Castilla y León)

987389066;691550289

Barduality@gmail.com

Horario:

M-D: 20:30-22:30

X-D: 13:30-15:30

Días de cierre:

Lunes, martes por la mañana

Goji.CAMPEONATO DE ESPAÑA DE HAMBURGUESAS NeoBabylon Ingredientes: Hamburguesa de chuleta de vaca, crema de cecina Entrepeñas, queso oveja pata de mulo de abuelo Aitalas, pimiento confitado del Bierzo, dos lonchas de cecina de wagyu, forrada en masa de pizza y kétchup de piquillo para que mojes tu Goji

Descripción: Nuestro Goji es darle una vuelta de tuerca al Goji mas vendido hasta la fecha el Babylon,dando paso a NeoBabylon,en el que usamos producto de cercania,ya que todo es producto local, tanto la crema de cecina,como la cecina de wagyu es de embutidos entrepeñas,el queso de pata de mulo es de la queseria abuelo aitalas y el pimiento confitado y el ketchup de piquillo lo hacemos con pimientos del bierzo. Es nuestro Goji mas "cazurro" en el que destaca el contraste de dulce/salado con un sabor potente,todo envuelto en nuestra masa de pizza

​Calle reyes católicos 22 León , 24007 León (Castilla y León)

722869623

gojirestaurante@gmail.com

Horario:

L -D 11:00 / 15:30 19:00/23:30

Días de cierre:

NO CIERRA

Gula Burger.Eduardo BATALLA La Caprichosa Ingredientes: 200gr Carne de buey El capricho, queso cheddar, mermelada de bacon, queso crema, pepinillos, cebolla crispy, salsa delicious, panceta curada y pan potato

Descripción: Esta hamburguesa nace para competir, no para pasar desapercibida. Comenzamos con un pan potato suave y ligeramente dulce, diseñado para acompañar sin robar protagonismo. En el centro, una carne de buey de El Capricho, seleccionada por su maduración y sabor profundo, marcada en su punto justo para liberar toda su jugosidad. El conjunto se eleva con queso cheddar fundido, que se fusiona con una mermelada de bacon intensa y golosa, aportando ese contraste dulce-salado que define cada mordida. El queso crema añade untuosidad y equilibrio, envolviendo los sabores sin saturar. El carácter llega con pepinillo y cebolla crispy, que aportan acidez y textura, como broche, una panceta curada crujiente y sabrosa que refuerza el umami y deja un recuerdo largo en boca. Todo se une con nuestra salsa Delicious, una salsa intensa, equilibrada y con un ligero toque ahumado, creada para cerrar el conjunto sin tapar la calidad del producto. Una hamburguesa pensada para disfrutar con las manos, mancharse los dedos y entender por qué en Gula Burger la gula no es un pecado, es una declaración.

Calle virgen del camino 6 Leon, 24007 León (Castilla y León)

654762611

gulabarlounge@gmail.com

Horario:

L-J: 13:30h - 16:00h / 20:30h - 23:00h

V-S: 13:30h - 16:00h / 20:30h - 00:00h

Días de cierre:

Domingo

The Carnivan Superbar.CAMPEONATO DE ESPAÑA DE HAMBURGUESAS Origen Ingredientes: Brioche con semillas de sésamo, queso Monterrey Jack, chuleta madurada+rabillo de vaca, panceta 65 grados adobada, cebolla marcada en plancha, pepinillo encurtido, salsa especiada.

Descripción: ORIGEN es una hamburguesa clásica que apuesta por el producto y el equilibrio de sabores, sin artificios innecesarios. Pan brioche con sésamo, ligeramente tostado, pensado para soportar jugos y salsas sin perder estructura. 180 gramos de rabillo y lomo de vaca madurada, jugosa y con carácter Queso Monterrey Jack, fundido de forma uniforme, aporta cremosidad y un punto lácteo suave que redondea la intensidad de la carne. Panceta adobada con ajo, miel, soja y lima, cocinada 12 horas a baja temperatura y terminada a la plancha para lograr contraste entre crujiente exterior y textura melosa. Cebolla marcada a la plancha, con dulzor natural. Pepinillo casero encurtido, fresco y equilibrado. Se remata con una salsa cremosa de perfil especiado, diseñada para unir todos los elementos sin eclipsar ningún ingrediente. Una hamburguesa como las de toda la vida: bien hecha, reconocible y sin florituras innecesarias. Directa y equilibrada.

​-Jorge de Montemayor 5 Leon, 24007 León (Castilla y León)

687949838

thecarnivan@gmail.com

Horario:

X-V: 20:30h - 23:30h

S-D: 13:30h - 15:30h / 20:30h - 23:30h

Días de cierre:

Lunes y martes

The Pit Ribs & Wings.CAMPEONATO DE ESPAÑA DE HAMBURGUESAS Fat & Furious Ingredientes: Pan artesanal rústico, black angus madurada, toffe de picadillo de León, queso de oveja curado, lechuga, salsa thousand Island con toques del báltico artesanal

Descripción: Una hamburguesa fruto del trabajo en equipo. Corazón de León, cuerpo “maduro” y alma viajera. Un núcleo de toffee de picadillo de León envuelto en carne de black angus madurada, coronada de queso de oveja curado zamorano y acompañado de lechuga “hoja de roble” y salsa thousand islands “del Báltico”, aderezada por unas verduras encurtidas tipo “pico de gallo” y reposando sobre un pan rústico artesano

​Calle jaime balmes 7 Leon, 24007 León (Castilla y León)

987 35 44 39

raulrobas79@gmail.com

Horario:

X-V: 13:30h - 23:00h

S-D: 13:30h - 23:00h

Días de cierre:

Lunes y martes

Torito.CAMPEONATO DE ESPAÑA DE HAMBURGUESAS La Descarada Ingredientes: Pan patata, salsa Rock Roll, 180gr de carne de buey, cheddar ahumado, mermelada de bacon y cebolla y relish de pepinillo.

Descripción: Descarada es la burger que representa a TORITO; sabrosa, intensa y sin complejos. Carne jugosa al punto, queso bien fundido, toppings que chorrean y una salsa que mancha las manos y la conciencia. Dulce, salado y un punto canalla que te obliga a inclinarte sobre la mesa. Aquí no hay postureo ni minimalismo. Hay hambre. Hay disfrute. Hay Torito. Si buscas algo discreto, esta no es tu burger. Si buscas sabor de verdad… bienvenida a Descarada.

​San Mames 65 Bajo B Leon, 24007 León (Castilla y León)

987199533

luis.vaccariello@gmail.com

Horario:

L-D: 13:30h - 16:00h / 20:30h - 23:00h

Días de cierre:

No cierra