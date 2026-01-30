Ojo: Una nueva estafa te dice que te ha grabado "masturbándote" y que si no envías dinero difundirá el vídeo

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Una nueva modalidad de estafa digital está encendiendo las alarmas entre las autoridades de ciberseguridad debido a su agresiva táctica de manipulación psicológica. Los delincuentes envían un correo electrónico a la víctima asegurando que han logrado hackear su cámara web y que poseen una grabación comprometida de la persona masturbándose mientras veía contenido para adultos. Bajo esta premisa, los extorsionadores exigen el pago de una suma de dinero, generalmente en criptomonedas, bajo la amenaza de difundir el supuesto material entre todos los contactos del usuario si no se cumple con el rescate en un tiempo limitado.

Este tipo de fraude, conocido técnicamente como sextorsión, se basa completamente en el engaño y el miedo. En la gran mayoría de los casos, los atacantes no poseen ningún video ni han comprometido la seguridad del dispositivo. Para dar credibilidad a su mentira, suelen incluir en el mensaje alguna contraseña antigua de la víctima que fue filtrada en brechas de datos de años anteriores, intentando convencer al usuario de que realmente tienen acceso total a su vida digital cuando, en realidad, solo están usando bases de datos obsoletas compradas en el mercado negro.

Los expertos recomiendan mantener la calma y no ceder bajo ninguna circunstancia a las presiones de los delincuentes. Pagar el rescate no garantiza que el acoso se detenga; por el contrario, marca al usuario como una víctima dispuesta a pagar, lo que suele derivar en nuevas exigencias de dinero. Lo ideal es no contestar el mensaje, marcarlo como spam y proceder a bloquear al remitente de inmediato. Como medida de seguridad adicional, es fundamental cambiar las contraseñas de las cuentas principales y activar la verificación en dos pasos para blindar el acceso a la información personal.