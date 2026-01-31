León declaró el último caso de sarampión en 2012

León notificó el último caso de sarampión en 2012. Trece años libre de esta enfermedad altamente transmisible y prevenible con vacunación no son garantía suficiente para que no aparezcan nuevos brotes si bajan las tasas de inmunización artificial mediante la vacuna.

Castilla y León estuvo libre de sarampión entre 2019 y 2023, pero en 2024 se confirmaron cuatro casos declarados de un mismo brote a partir de un caso importado de Rumanía y un quinto en un adulto cuyo origen no se pudo determinar, según los informes de Epidemiología de la Junta de Castilla y León. Los cinco se registraron en la provincia de Valladolid.

Con anterioridad, en 2017 y 2018, los brotes declarados de sarampión en la Comunidad también fueron de importación. Se confirmaron 6 casos en 2017 y otros 4 en 2017. Entre 2012 y 2016 tampoco se notificaron casos de esta enfermedad en Castilla y León. En el año 2025, hasta mayo, se habían notificado cinco casos de sarampión, cuatro en la provincia de Burgos y uno en la de Valladolid.

En España está en vigor el Plan Estratégico para la eliminación del Sarampión y la Rubeola 2021-2025, pero no se ha podido evitar que la OMS (Organización Mundial de la Salud) lo eliminara como país libre de la enfermedad —que tenía desde 2017— junto a Reino Unido, Austria, Armenia, Azerbaiyán y Uzbekistán.

Según la OMS, el virus presenta una circulación persistente en 13 países de la región europea, entre los que destacan Francia, Alemania e Italia que han pasado de «un escenario de interrumpción de la transmisión a una situación de transmisión sostenida».

La Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad de Castilla y León sigue las recomendaciones del documento Evaluación Rápida del Riesgo sobre Implicaciones para España del aumento de casos y brotes de sarampión a nivel mundial y europeo, de 7 de marzo de 2025, realizada por el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias (CCAES) del Ministerio de Sanidad.

La vacunación es la principal estrategia. En 2024, la tasa de cobertura de la triple vírica (sarampión, rubeola y paperas —parotiditis— ) alcanzó el 97,36% de la población infantil candidata en la primera dosis, casi un punto por encima que la media de Castilla y León (96,80%).

Sin embargo, la tasa de la segunda dosis cae al 92,06%, por debajo de la cobertura mínima recomendada para una inmunización correcta, que se fija en el 95% de la población vacunada con la primera dosis.

La provincia con una tasa más alta de vacunación es Zamora, con un 98% en la primera dosis y un 96% para la segunda, según el informe de vacunación de la Junta de Castilla y León de 2024. En España la inmunización con la primera supera el 95% en todas las comunidades, excepto Cataluña, Comunitat Valenciana y Aragón. Para la segunda dosis, Andalucía y Castilla—La Mancha son las únicas que rebasan el 95%, mientras que Castilla y León está en 92,4% y Baleares tiene la tasa más baja con un 75,9% de cobertura.

El sarampión es una enfermedad infecciosa causada por un virus que se puede contraer a cualquier edad. Antes de que se implantara la vacuna, en 1981, era una enfermedad muy frecuente en la infancia, con muchos miles de casos cada año. Las personas que pasaron la enfermedad están inmunizadas para toda la vida.

Ahora la situación es distinta, y los casos se encuentran sobre todo en los niños pequeños que aún no tienen la edad para recibir la vacuna.

Las corrientes antivacuna y la movilidad de la población en una sociedad global son factores que han influido en el aumento de brotes no solo en España, sino a escala mundial, sobre todo, a partir de 2022.

En España los datos más preocupantes son el repunte de casos de 2024 (227) a 2025, año en que la cifra aumentó a 397, con un alto porcentaje de personas no vacunadas y otro vinculado a casos importados, según el Ministerio de Sanidad.