La ULE avanza en terapias frente a la leishmaniasis

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El grupo de investigación en Enfermedades Tropicales y Parasitarias de la Universidad de León ha intensificado la búsqueda de nuevos tratamientos para avanzar hacia una posible vacuna contra la leishmaniasis, una enfermedad parasitaria endémica de la cuenca mediterránea cuyo impacto en España continúa al alza.

El último informe de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica recoge 485 casos notificados en 2024 y trece fallecimientos, la mayoría vinculados a la forma visceral, la más grave, según ha indicado este viernes la institución académica en nota de prensa.

Coincidiendo con el Día Mundial de las Enfermedades Tropicales Desatendidas (ETD), que se celebra este 30 de enero, el grupo investigador ha subrayado que estas patologías, habitualmente asociadas a regiones tropicales, «también forman parte del escenario sanitario español», y ha advertido del papel que factores como el cambio climático están jugando en la modificación de los patrones de transmisión.

Su actividad se centra en el desarrollo de nuevos tratamientos para superar las limitaciones de los actuales —»resistencias, toxicidad y eficacia insuficiente»— y en la búsqueda de una vacuna, inexistente hoy día, que permita reducir la incidencia.

En el ámbito terapéutico investiga el reposicionamiento de fármacos ya aprobados para otras enfermedades, como anticancerígenos, antifúngicos o antibacterianos, evaluando su posible uso combinado con tratamientos actuales frente a la leishmaniasis.

«Este enfoque permite acortar tiempos de investigación, porque trabajamos con compuestos cuya seguridad ya está demostrada», ha explicado la investigadora Estela Melcón.

De forma paralela, el equipo analiza nuevos compuestos, incluidos productos naturales y librerías farmacológicas en colaboración con universidades y centros españoles, con el objetivo de identificar moléculas más eficaces y menos tóxicas. La toxicidad de algunos tratamientos vigentes constituye una de las principales barreras para su uso en pacientes vulnerables.

Los datos de vigilancia epidemiológica refuerzan la preocupación de los investigadores: de los 485 casos notificados en 2024, el 98,3 por ciento fueron confirmados y la mayoría autóctonos, lo que refleja que el parásito —transmitido por la picadura de flebótomos— circula activamente en el país.

Las trece muertes registradas ese año evidencian la necesidad de reforzar la vigilancia y la prevención, incluso en sistemas sanitarios avanzados, ha subrayado el equipo. El Día Mundial de las ETD se conmemora este año bajo el lema «Unirse. Actuar. Eliminar», recordando que más de 1.700 millones de personas padecen alguna de las veinticuatro enfermedades incluidas en esta categoría, entre ellas el dengue, la lepra, la rabia, la sarna, la enfermedad de Chagas o la propia leishmaniasis. Aunque muchas son prevenibles y tratables, persisten en zonas con recursos limitados y acceso insuficiente a saneamiento y atención sanitaria. Organismos como la OMS y la DNDi han alertado en los últimos años del impacto que la pandemia de COVID-19 tuvo en los programas internacionales de control, con retrasos e interrupciones que dificultaron los avances hacia su eliminación.

En Castilla y León, en 2024 se declaró un caso de leishmaniasis en Salamanca. En 2023 se han notificado 4 casos de Leishmaniasis, con una tasa de 0,17 casos por 100.000 habitantes. Se notificaron 1 caso en hombres y 3 en mujeres, con una tasa de 0,09 y 0,25 casos por 100.000 habitantes, respectivamente, según datos del Informe Epidemiológico de Castilla y León.

La ULE trabaja en nuevos tratamientos para avanzar en la posible cura de la leishmaniasis, enfermedad infecciosa parasitaria