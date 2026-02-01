El tente nube espanta los males en Fresno de la Vega

Neo Castañeda, de 89 años, volvió a subir al campanario de Fresno para el ritual de tente nube.VIRGINIA MORÁN

¡Qué viene tentenube!, gritaban niños y niñas en Fresno de la Vega cuando la noche del 31 de enero caía sobre el pueblo. Entre el alborozo y el miedo fraguado en la imaginación infantil con la imagen del renubero en forma de diablo.

Cuando el invierno llegaba a su ecuador —lo alcanza el 2 de febrero— y campos y animales empezaban a salir de la hibernación natural, la gente miraba al cielo y clamaba por el bien de sus cosechas. Con el tiempo, las campanas se convirtieron en el medio de comunicación más eficaz para la comunidad. El uso civil y religioso se dio la mano en los campanarios, aunque, como dice el refrán, las campanas y el pendón del pueblo son.

La tradición se enraizó generación tras generación y, sorprendentemente, ha sobrevivido a la modernidad y a la IA. La costumbre de subirse al campanario en la iglesia de San Miguel Arcángel de Fresno de la Vega para tocar a tente nube la noche del 31 de enero, víspera de Santa Brígida y San Severo, se mantiene con orgullo.

Jóvenes, veteranos y mujeres, que se han sumado a este rito masculino en las últimas décadas, hacen vibrar a toda la vega del Esla con los repetidos toques transmitidos por los antiguos.

Antonio Bodega y Neo Castañeda son dos de los maestros que viven para contarlo y seguir tocando. Antonio sorprendieron a todos. Antonio subió del brazo de su nieta Ángela, otra campanera. «Las campanas tienen que sonar como si fueran la letra», afirmó Bodega. Durante el toque de tente nube se recita el conjuro: «Tente nube, tente tú que Dios puede más que tú; tente nube, tente palo que más puede Dios que el diablo». Neo, de 89, tiró del badajo con gracia y ganas.

Subirse al campanario con los veteranos son palabras mayores. «Esos no tocaban las campanas, las hacían hablar», apunta Miro Prieto. Agricultor y, más específicamente, hortelano este vecino de Fresno de la Vega empezó a ver en primera línea el toque de tente nube con 17 años y, quitando el año de la mili, no ha faltado ningún 31 de enero.

«Con 17 años empecé a subir. Pero eran los mozos los que tocaban. Había tantos que se iban quitando unos para que subieran otros... estaban hasta las tantas de la madrugada tocando», recuerda. Anoche también hicieron turnos.

Arriba, dice Miro, había que subir con la lección aprendida. «Hay que tocar con dos botellas», le decía a su hijo José Prieto antes de que se iniciara en la tradición. En aquellos tiempos hacía mucho frío y no había ropa térmica ni forros. «Te metías allí y si no lo hacías bien, menuda bronca te caía», recalca. Julio, Alejo, Antonio, Neo, Félix, Inda... son algunos de los antiguos que vienen a su memoria. Y de su quinta o aledaños, estaban Miguel, Álvaro y Alberto de Paz, entre otros. Hubo años que prácticamente subían ellos solos.

Los mozos (y mozas como Beatriz Marcos) suben al campanario con una docena de piedras —una por cada mes del año— para que queden impregnadas de la fuerza del tentenube. Al finalizar el rito, las piedras se guardan en un caldero. Y si viene la nube, se echa mano de la piedra de tentenube correspondiente para proteger huertas y sembrados. «A mí solo me pilló una vez la piedra y, por si acaso, voy a seguir tocando. No es ciencia, pero ningún milagro ha estado probado científicamente», explica Miro.

Cuentan que en Fresno, cuando había nube, no tocaban las campanas. «Tocaban en Villamañán y en Cabañas», pero al cura le encargaban y le pagaban un responso a la puerta de la iglesia para reforzar el conjuro. Y es que la tradición pagana y la religiosidad popular siempre se dan la mano en algún momento.

Por si había escasez de mozos para subir al campanario, el municipio pagaba a uno fijo para que subiera a medianoche. «Es algo que llevan dentro, muy del pueblo», que admira a curiosos, estudiosos y teles. El milagro de Fresno de la Vega es que las nuevas generaciones se han subido al campanario con la misma ilusión que tuvieron en sus tiempos. Han bebido del embrujo de sus padres y abuelos y ya no dejan que la tradición se desvanezca. Héctor de Paz, el de Alberto, José Prieto, el de Miro, Lucía Bodega, nieta de Antonio, Diego García... y Aroa, que está en camino de aprender, son parte de la nueva savia que tira del badajo. Hasta el cura, don Santi, de Mali, subió a tocar anoche.

El Ayuntamiento y la asociación cultural Fraxino —la que se ocupa de todas las «adas»: pimentadas, campanadas, castañadas...— invitan a chocolatada, que la noche es larga para las campanas. ¡Qué viene tente nube!, repitieron un año más en Fresno de la Vega. Como el escritor «leonés» de Tras Os Montes, Miguel Torga hizo con palabras («el espíritu de la tierra yo defiendo»), salieron a defender el espíritu de su pueblo a toque de tente nube. De los 93 años de Antonio a los 3 añicos de César, que fue de la mano de su padre, Cristian.