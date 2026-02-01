El melandru que perdiera la memoria

Publicado por roberto.gonzalez.quevedo Creado: Actualizado:

El melandru (meles meles) yía un mustélidu muitu buenu que vive no monte. En castel.lanu chámanlu ´tejón`. La nuesa palabra ‘melandru’ tien raigañu l.latinu: ‘meles’ (miel). El melandru come muitas cousas, pero’l miel ya las abechinas vuélvenlu l.loucu.

Esta hestoria escuitárala cuantayá. Como toulos iviernos, un melandru baxóu por febreiru pal pueblu. Cumplía un pautu, un contratu que la tribu de melandros fixera cona xente: escuitar las nuevas cousas que pasaran pa l.levalas al cementeriu ya contalas a los antepasaos que dormían embaxo la tierra ya’l mármol. El melandru entamóu’l sou l.labor nuna punta del pueblu ya, familia por familia, foi escuitando tolas hestorias. Que si naciera outru nenu, que si vinieran los d’América, que si mercaran esta vez un gochín más gordu, que si pariera la vaca Cornexa, etc. El melandru tenía una gran memoria, ya, en terminando d’escuitare, marchóu pal sendeiru del cementeriu pa contare en voz baxa tolas cousas que sintiera. Cruzóu la puente ya abríu la puertona del cementeriu. Entamóu’l sou l.labor pola parte d’arriba ya foi baxando ya comentando, con cariñu, aquel.las cousas a la xente que dormía no campu fríu, chenu de tumbas esfrecidas pol xelu ya la nieve. Fixo felices a aquel.los que tantu tiempu l.levaban en silenciu, escuitando namás cómo bramaba l’airón del iviernu ya’l ruxrux del ríu. En terminando’l sou trabachu, el melandru abríu outra vuelta la puertona ya baxóu entre las castañales, pero l’esfuerzu que fixera dexóulu ensin memoria. La sua cabeza quedóu vacía ya nun sabía qué faere, nun sabía cuálu yera’l sendeiru que lu volvería pal monte nin s’alcordaba de lo que taba fayendo. Asina que, triste ya cono fucicu baxu, marchóu a lu tontu ya’l probín terminóu arimáu a una paré na plaza del pueblu. Taba xeláu ya choraba. Asina que los vecinos diénonse cuenta ya alcordanon guardalu nuna corte pa qu’entrara en calor ya recuperara las alcordanzas. Poucu a poucu foi sanando. Pero nun tardóu en venire la policía con abogaos de la ciudá, con corbata ya traxes negros. Querían meter presu al melandru ya a la xente que lu protexía. Pero, antias de que chegaran, marchóu’l melandru pal monte. Cruzaba yá la puente cuando se presentanon los policías con escopetas ya los abogaos de la ciudá, conos güechos chenos de sangre de venganza contra aquel.los paisanos estúpidos que creían n’absurdas tradiciones. Pero vieno una crecida del ríu, una cachumbada que los arrastróu hasta pousalos no fondu del mar. Acabanon acaronxando los sous güesos pol salitre, pero morrienon contentos, porque pensaban: “somos superiores”. Ya’l melandru salvóu.