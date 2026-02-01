Muere el actor y humorista Fernando Esteso a los 80 años en Valencia

Fotografía de archivo del actor y humorista Fernando Esteso que ha muerto esta madrugada a los 80 años en el Hospital La Fe de Valencia donde estaba ingresad..EFE/Archivo/Jorge Zapata

Madrid, 1 feb (EFE).- El actor y humorista Fernando Esteso ha muerto esta madrugada a los 80 años en el Hospital La Fe de Valencia donde estaba ingresado, según ha confirmado su representante a la Academia del Cine.

El cómico, nacido el 16 de febrero en 1945 en Zaragoza, había sido atendido en este mismo centro sanitario por problemas respiratorios hace cinco años.

Fernando Esteso alcanzó sus mayores éxitos en los años 70, cuando formó junto a Andrés Pajares uno de los dúos cómicos más populares del cine español con las comedias de Mariano Ozores, en las que se caricaturizaba al español medio de la Transición, anterior a la liberación sexual.

EFE

