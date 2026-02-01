Una protesta contra la caza en León reclama mayor protección para los galgos, en fotos

Manifestación convocada por la plataforma NAC (No a la Caza) en León.S.V.P.

«Si pudiéramos preguntarles a ellos, a los galgos, a esos “hijos del viento” que hoy nos acompañan con sus miradas dulces y asustadizas... ¿qué nos dirían?». La respuesta la dieron las cientos de personas que se manifestaron en 82 ciudades españolas y de otros países del mundo, también en León, convocadas por la Coordinadora No A la Caza (NAC) para recalcar que «los animales no son herramientas ni objetos, y su vida y dignidad merecen respeto. No podemos seguir permitiendo una «tradición» que antepone diversión y negocio a dolor y abandono sistemático», ha recalcado la organización.

Las manifestaciones discurrieron de norte a sur y de este a oeste. En A Coruña, Albacete, Alicante, Almería, Arrecife, Badajoz, Barcelona, Bilbo, Burgos, Cáceres, Cartagena, Castellón, Ciudad Real, Corralejo (Fuerteventura), Cuenca, Donosti, Gijón, Girona, Granada, Huelva, Huesca, Jaén, Las Palmas, León, Logroño, Madrid, Málaga, Mallorca, Mérida, Murcia, Palencia, Pamplona, Salamanca, Santiago de Compostela, Santa Cruz de Tenerife, Santander, Segovia, Sevilla, Tarragona, Toledo, Valencia, Valladolid, Vigo y Zaragoza.

Estas convocatorias coinciden con el mes del final de la temporada de caza, «un periodo especialmente dramático para miles de animales utilizados por la actividad cinegética, en particular para los galgos, que cada año sufren abandono, maltrato y muerte una vez dejan de ser considerados «útiles» para los cazadores».

Si los galgos hablaran —prosiguió el manifiesto que leyó Mónica Escudero Herías— «nos hablarían del frío del zulo, del miedo que cala los huesos y de esa incomprensible traición de quien debería haber sido su refugio». «Nos hablarían de cómo sus cuerpos, de gran belleza, diseñados parala velocidad, han sido tratados como meros objetos de usar y tirar. Como herramientas que, al desgastarse, se descartan en el olvido de un barranco o en el abandono de una carretera», añadió. Los galgos no hablan su nobleza salta a la vista. «A pesar de todo el daño recibido, son capaces de volver a confiar y amar. Esa es nuestra mayor lección», señaló la proclama. Un minuto de silencio por todos los galgos que «corren libres por las estrellas» cerró la marcha.