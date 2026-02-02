Luis Salvador López, médico y psicoanalista: «El psicoanálisis puede tener efectos de cura muy rápidos»

El psicoanálisis «no es sólo una teoría de la mente o un método de comprensión sobre el funcionamiento del aparato psíquico, sino que debe su razón de ser y nacimiento a la existencia del sufrimiento humano, a ese sufrimiento innecesario que, en ocasiones, comanda la vida del hombre», asegura Luis Salvador López Herrero. Con el seminario intenta acercar «los conceptos fundamentales psicoanalíticos» a profesionales de la medicina, pisquiatría, psicología, enfermería, trabajo social, pedagogía y profesorado o a personas que desean conocer la conocer la disciplina y lo que «aporta a la comprensión del malestar actual mediante un saber y una experiencia personal».

—Un siglo después de que Freud planteara la teoría del psicoanálisis, ¿qué se puede decir hoy del análisis y para qué sirve?

—Freud abrió la puerta de un camino con el que comprender y abordar el malestar corporal y psíquico, a partir de una experiencia basada en la palabra y la narración de la historia del paciente. En ese marco y dispositivo diseñado por Freud, la escucha atenta y las intervenciones de un analista, formado a partir de su propia experiencia, se convertirían en los baluartes esenciales, en la dirección de una cura. En este sentido, nada de todo esto ha cambiado. Ahora bien; la clínica actual no es la misma que la que conoció y abordó Freud. De ahí la necesidad de interrogar nuevamente el malestar actual con otros conceptos e instrumentos reformulados a partir de Lacan, que canalizan también, de otra manera, la práctica y el curso de la experiencia analítica.

—¿Se puede decir qué es una cura y de qué curaría en ese caso?

—La cura es una experiencia para afrontar el sufrimiento de un malestar que se ha vuelto inmanejable para el individuo. En este sentido, cualquier malestar subjetivo puede ser tributario del encuentro con un analista, que invitaría a poner en marcha la temática del por qué y el cómo se ha producido dicho desasosiego. Ahora bien; si el síntoma viene a ser la supuesta causa del encuentro con un analista, aparentemente todo el mundo tendería a pensar que la supresión o claudicación del mismo deberían de ser también el baluarte final de una cura. Pues bien, sin entrar en detalles que serán precisamente el motivo del Seminario en curso, cabe decir que, si bien el síntoma marca el inicio de una cura, también será aquello que defina y configure su propio final. ¿Cómo? ¿De qué manera? Es, todo esto, precisamente, lo que diferencia al psicoanálisis con respecto a cualquier otra práctica psicológica actual.

—En un mundo donde la inmediatez manda, ¿qué lugar ocupan el psicoanálisis y el psicoanalista teniendo en cuenta que es una terapia a largo plazo?

—Que el psicoanálisis pueda ser una «terapia a largo plazo», no quiere decir que el encuentro con un analista no tenga efectos terapéuticos sorprendentemente rápidos. Hay pacientes que encuentran una gran mejoría en las entrevistas preliminares, o incluso pueden llegar a percibir cómo alguno de sus malestares desaparece en el contexto del dispositivo, porque la puesta en juego de la palabra y de la escucha, pueden tener efectos muy reconfortantes. Ahora bien, ¿están verdaderamente curados? El psicoanálisis no se deja orientar por las mejorías o simples fluctuaciones del estado de ánimo porque quiere llegar hasta el final. Precisamente, a ese punto que permitiría vivir la vida de otro modo y con instrumentos propiamente singulares.

—Decir que la palabra puede curar parece una receta mágica. ¿Por qué funciona?

—Conviene matizar este valor actual de la palabra. Hoy en día, gracias a Freud, todo el mundo otorga un efecto beneficioso a las palabras, la escucha o los encuadres psicológicos. No hay más que ver cómo los «dispositivos psi» aparecen en aquellos lugares, en los que ha habido algún tipo de trauma psicológico (muertes, accidentes…). Ahora bien, ¿escuchar o hablar simplemente pueden curar a alguien de un malestar que está enraizado en su modo de ser? Evidentemente no, como muy bien conocemos los psicoanalistas. Por eso, no bastan las palabras, aunque sean la condición inicial de una cura, para verdaderamente modificar la relación del sujeto con un sufrimiento construido, en el fondo, por él mismo, sino que se requiere de otro tipo de intervenciones que faciliten una verdadera transformación o mutación subjetiva. A partir de ese momento el psicoanálisis no promete ningún tipo de felicidad, pero sí una relación mucho más auténtica y eficaz con la propia existencia.

—¿Qué estereotipos hay del psicoanálisis que no responden a lo que es?

—Los estereotipos están fundamentalmente narrados desde el desconocimiento o el simple entretenimiento en la barra de un bar. Con relativa frecuencia escucho a personas que hablan de lo que supuestamente ocurre en el dispositivo analítico sin jamás haber consentido a acceder a la experiencia. Y muchos otros hablan de Freud o de Lacan simplemente a través de críticas o alusiones de terceros, sin haberse molestado jamás en leerlos.

—¿Está en el ámbito de la ciencia?

—Aunque el sujeto de la ciencia y el del psicoanálisis tienen un mismo origen, sin embargo, el psicoanálisis sigue otro camino, bien diferente, al de la Ciencia. Como bien conoce, yo trabajo como médico y psicoanalista, que son dos prácticas bien distintas, desde hace más de treinta años y, sin embargo, ambas me han ayudado en mi práctica clínica. Si con la Medicina he podido afrontar la dimensión corporal con conceptos e instrumentos de la Ciencia; el psicoanálisis me ha permitido abordar la cuestión mental con elementos que echaba en falta en la Medicina, facilitando así la comprensión o el manejo de lo vivencial. Debe tener en cuenta que la Ciencia tiene sus límites; también el psicoanálisis; y cuando uno conoce todo esto entonces puede abordar y enjuiciar mucho mejor los problemas físicos, psíquicos o su articulación.