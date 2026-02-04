¿Puedo instalar un punto de carga para mi coche eléctrico en mi plaza de garaje? Esto dice la Ley de Propiedad Horizontal

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Ley de Propiedad Horizontal es bastante clara y favorable en este aspecto gracias a una de sus actualizaciones más prácticas. Según lo establecido en el artículo 17.5 de dicha ley, puedes instalar un punto de recarga para vehículos eléctricos en tu plaza de garaje individual sin necesidad de que la comunidad de propietarios someta la decisión a votación o te dé un permiso formal. Esto elimina el riesgo de que un vecino pueda vetar tu decisión, simplificando enormemente el proceso técnico y legal para el usuario.

El único requisito legal indispensable que debes cumplir es realizar una comunicación previa y por escrito al presidente de la comunidad o al administrador de fincas. No tienes que esperar a una junta anual ni a recibir una respuesta afirmativa; basta con que dejes constancia oficial de que vas a realizar la obra antes de que los operarios comiencen a trabajar. Es importante que la instalación sea realizada por un profesional autorizado que cumpla con la normativa de seguridad industrial para evitar cualquier conflicto futuro con el seguro del edificio.

En cuanto a los aspectos económicos y estructurales, tú eres el único responsable de asumir todos los costes derivados de la instalación y, por supuesto, del consumo eléctrico que genere el cargador. Aunque los cables tengan que pasar por zonas comunes para llegar desde el contador hasta tu plaza de aparcamiento, la comunidad no puede negarse a ello siempre que se haga de manera adecuada. Solo en el caso de que la instalación pretenda conectarse a un contador común o requiera una infraestructura que dé servicio a todo el edificio simultáneamente, se necesitaría llevar el asunto a una junta para acordar los detalles.