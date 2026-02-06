Castilla y León aumenta la tasa de pobreza y exclusión

Publicado por Dl León Creado: Actualizado:

El porcentaje de población de Castilla y León en riesgo de pobreza o exclusión social, medido a través de la tasa Arope (por sus siglas en inglés, At Risk of Poverty or Social Exclusion), se mantuvo en torno al 24% en 2025, tras aumentar solo una décima con respecto al año anterior, frente al 22,4% o en 2023 y el 22,1 % en 2022. La Encuesta de Condiciones de Vida, publicada ayer por el Instituto Nacional de Estadística también destaca que el ocho por ciento de los castellanos y leoneses tuvo «muchas dificultades» para llegar a final de mes, que es medio punto más que en 2024 y supone el mayor porcentaje desde 2020, cuando se alcanzó el 8,4 %.

La tasa Arope, de acuerdo con la Estrategia Europa 2030, incorpora la población que está al menos en tres situaciones como el riesgo de pobreza, la carencia material y social severa y la baja intensidad en el empleo. Castilla y León subió un puesto y se situó como la séptima comunidad con más porcentaje de población en riesgo de pobreza o exclusión social, pero por debajo de la media nacional que fue del 25,7 por ciento. Las más elevadas se dieron en Andalucía (34,7%), Castilla-La Mancha (34), Murcia (32,5), Canarias (31,2), Valencia (30,7) y Extremadura (30,4%). En el lado contrario, se situaron País Vasco (14,7%), Baleares (15,2%) y la Comunidad Foral de Navarra (16,5 %).

Respecto al porcentaje en riesgo de pobreza, este indicador aumentó en 1,3 puntos en Castilla y León entre 2025 y 2024, al pasar de 18,5 a 19,8%. Tras la subida del último año, este valor es superior a la media nacional que fue del 19,5 %

Un 6,7% de los castellanos y leones registró el año pasado carencia materia y social severa, dos décimas más que en 2024, y por debajo del conjunto de España (8,1%).

En cambio, aumentó dos puntos y medios el parámetro de la tasa de ciudadanos con baja intensidad en el empleo, al pasar del siete por ciento al 9,5% en la Comunidad.