Los simios tienen imaginación y fingen

Kanzi, un simio de 43 años criado en cautividad en un centro llamado Ape Initiative, sabe fingir que bebe zumos de tazas que están, en realidad, vacías. Lo que podría parecer un juego de niños indicaría que esta especie de chimpancé es capaz de imaginar, como los humanos. Algo que no se había establecido nunca antes con pruebas científicas, según los investigadores de la Universidad Johns Hopkins.

Para demostrarlo realizaron tres experimentos diferentes con Kanzi y una y otra vez su actuación desmitificó que esa capacidad cerebral era exclusiva del 'Homo sapiens'.

Las pruebas a las que fue sometido se parecían a los de los niños cuando juegan a cocinar o a tomar té. En la primera, colocaron al bonobo frente a uno de los científicos. Entre ellos estaba una mesa con jarras y tazas transparentes y vacías. Era un «entorno controlado» donde se quería comprobar si algunas observaciones anteriores en la naturaleza, como que las hembras jóvenes de simios usaban palos para simular que eran crías. El humano aparentó verter líquido de la jarra al vaso, según se registra en un artículo publicado este jueves en la revista Science, y le preguntó a Kanzi: —¿Dónde está el zumo? A pesar de que los objetos eran idénticos y no había nada en ninguno, el simio se hizo cómplice del simulacro y señaló el tazón correcto, el del jugo de mentira, refieren los investigadores, liderados por Christopher Krupenye, investigador de Ciencias Psicológicas y Cerebrales de la Johns Hopkins, que calificó los resultados como «revolucionarios».

Fascinados los científicos con esta complicidad animal, pero con dudas de que hubiera sido engañado, se hizo un segundo ensayo. Se llenó con jugo real un recipiente y se puso al lado del de mentira. Le preguntaron cuál quería y Kanzi señaló el que tenía zumo. Es decir, a juicio de los investigadores, el primate sí sabía diferenciar. En un tercer test, se recurrió a la imaginación otra vez. El humano fingió comer uvas y colocarlas en un frasco. Si era interrogado, Kanzi sabía dónde estaba la fruta imaginaria. A veces tenía premio y otras, no. En los principales experimentos acertaba en dos de cada tres intentos. Ahora bien, Kanzi no era cualquier animal.