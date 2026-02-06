Cuidado con el falso correo de la DGT: la nueva estafa que busca vaciar tu cuenta bancaria

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Oficina de Internautas y las fuerzas de seguridad han lanzado una voz de alarma ante una sofisticada campaña de 'phishing' que está inundando las bandejas de entrada de miles de ciudadanos. Los estafadores envían un correo electrónico que imita a la perfección la estética oficial de la Dirección General de Tráfico, notificando al usuario sobre una supuesta multa de circulación pendiente de pago. El mensaje utiliza un tono de urgencia, advirtiendo de que el plazo para abonar la sanción está a punto de expirar y que, de no hacerlo de inmediato, el importe sufrirá un recargo considerable.

El engaño se consuma cuando la víctima, movida por el miedo a la sanción económica, pulsa sobre un enlace incluido en el cuerpo del mensaje para consultar el supuesto expediente. Este link redirige a una página web fraudulenta que copia el diseño de la sede electrónica de la DGT, donde se solicita al usuario que introduzca sus datos personales y los de su tarjeta de crédito para proceder al pago. Una vez que el usuario facilita esta información, los ciberdelincuentes obtienen acceso total a sus credenciales bancarias para realizar cargos no autorizados.

Es fundamental recordar que la Dirección General de Tráfico nunca notifica las multas a través de correo electrónico. Las sanciones oficiales se comunican siempre por correo certificado o a través de la Dirección Electrónica Vial si el usuario está dado de alta en dicho sistema. Por ello, las autoridades recomiendan desconfiar de cualquier comunicación que solicite pagos urgentes o datos sensibles de forma inesperada. En caso de duda, lo más seguro es acceder directamente a la aplicación oficial miDGT o a la web del organismo para verificar cualquier posible infracción.