La ministra de Igualdad, Ana Redondo, se comprometió este viernes a potenciar un pasaporte contra la mutilación genital femenina que se convierta en un instrumento útil en la lucha contra esta «práctica violenta y salvaje» contra las mujeres. Lo hizo en el acto del Día Internacional de Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina, que organiza la Red Estatal Libres de Mutilación Genital Femenina, que lanzó un documento de compromiso previo que las familias con menores a su cargo que viajen a sus países de origen firman e incluye la obligación de someter a las niñas a revisiones pediátricas antes y después de viajar. «Ese pasaporte me parece una idea brillante», destacó Redondo, que mostró el compromiso de su departamento con esta iniciativa: «Vamos a trabajar juntas para que ese pasaporte tenga más fuerza, llegue a más gente y sea un instrumento útil contra la mutilación genital femenina en todo el mundo, una práctica violenta y salvaje contra las mujeres».

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha advertido de que, solo en 2026, más de 4,5 millones de niñas, muchas de ellas menores de cinco años, corren el riesgo de sufrir mutilación genital femenina, una condición con la que actualmente viven más de 230 millones de niñas y mujeres. En el marco del Día Internacional de Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina, la OMS ha reafirmado su compromiso de poner fin a esta violencia femenina y de seguir trabajando para garantizar que las personas sometidas a esta práctica tengan acceso a servicios apropiados y de calidad. Según explica la OMS, la mutilación genital femenina constituye una violación de los derechos humanos y no puede justificarse «bajo ningún concepto». «Atenta contra la salud física y mental de niñas y mujeres y puede provocar complicaciones graves de por vida, con un coste de tratamiento estimado en unos 1.400 millones de dólares estadounidenses anuales», ha añadido. Asimismo, la Organización señala que las intervenciones dirigidas a erradicar la mutilación genital femenina durante las últimas tres décadas están teniendo un impacto positivos, y casi dos tercios de la población de los países donde es prevalente expresa su apoyo a su eliminación. De este modo, tras décadas de cambios lentos, el progreso contra la mutilación genital femenina se está acelerando: la mitad de todos los avances desde 1990 se lograron en la última década, reduciendo el número de niñas sometidas a mutilación genital femenina de una de cada dos a una de cada tres.

«Necesitamos aprovechar este impulso y acelerar el progreso para alcanzar la meta del Objetivo de Desarrollo Sostenible de erradicar la mutilación genital femenina para 2030», afirman desde la OMS y apuestan por la educación sanitaria y la participación de líderes religiosos.