Natividad Alvarado, Águeda Mayor de León: "Alcalde, afinemos el ritmo de luces, de limpieza y de cultura viva"

El alcalde de León, José Antonio Diez, preside el acto de conmemoración de Las Águedas.Peio García

Natividad Alvarado, Águeda Mayor y con el bastón del mando simbólico de la ciudad de León por un día, que prometió "devolverlo afinado", propuso en su discurso "calles que cuidan, la mejor farola es la que deja a una mujer volver cantando a casa. Revisemos la iluminación en recorridos de vuelta de espacios culturales y de ensayo y señalemos rutas seguras".

En un discurso en el que defendió por encima de todo la cultura y las tradiciones, Natividad no perdió la ocasión de pedirle al alcalde, ante un salón de los Reyes Leoneses repleto testigo del acto de la celebración de Las Águedas, "cultura compatible con la vida. Respetar el tiempo cuidador, dar la bienvenida a la infancia, ser accesible por diseño, llegar cerca con programación descentralizada y reconocer/ representar a las mujeres en programación, carteles y escenarios".

Mantener la tradición viva todo el año fue otras de las peticiones de la Águeda Mayor con "cesión de salas para ensayo, circuitos de danzas por los barrios... sumemos castañuelas y panderetas en la plaza y abramos un Archivo Sonoro de las Mujeres de León para recoger cantos, toques y testimonios de nuestras mayores".

También pidió oportunidades para el talento joven "con bolsas de ensayo en centros cívicos, bonos de instrumentos y convenios con comercios locales", entre otras ayudas.