Natividad Alvarado, Águeda Mayor de León: "Alcalde, afinemos el ritmo de luces, de limpieza y de cultura viva"

Natividad Alvarado, Águeda Mayor y con el bastón del mando simbólico de la ciudad de León por un día, que prometió "devolverlo afinado", propuso en su discurso "calles que cuidan, la mejor farola es la que deja a una mujer volver cantando a casa. Revisemos la iluminación en recorridos de vuelta de espacios culturales y de ensayo y señalemos rutas seguras".
En un discurso en el que defendió por encima de todo la cultura y las tradiciones, Natividad no perdió la ocasión de pedirle al alcalde, ante un salón de los Reyes Leoneses repleto testigo del acto de la celebración de Las Águedas, "cultura compatible con la vida. Respetar el tiempo cuidador, dar la bienvenida a la infancia, ser accesible por diseño, llegar cerca con programación descentralizada y reconocer/ representar a las mujeres en programación, carteles y escenarios".
Mantener la tradición viva todo el año fue otras de las peticiones de la Águeda Mayor con "cesión de salas para ensayo, circuitos de danzas por los barrios... sumemos castañuelas y panderetas en la plaza y abramos un Archivo Sonoro de las Mujeres de León para recoger cantos, toques y testimonios de nuestras mayores".
También pidió oportunidades para el talento joven "con bolsas de ensayo en centros cívicos, bonos de instrumentos y convenios con comercios locales", entre otras ayudas.
La tradición de Las Águedas en León: por la igualdad, la cultura y la accesibilidad
"Que las mujeres tengan voz ante todo y antes de todos". El alcalde de León, José Antonio Diez cumplió una año más con la tradición y cedió el bastón de mando a Las Águedas, en esta ocasión a Natividad Álvarado, en un acto celebrado en el Salón de los Reyes del Ayuntamiento de León en el que también tuvo un papel destacado la Águeda de Honor, María Quindós Nistas, directora de la ONCE en León. "La casa de los leoneses que hoy se envuelve de tradición, fortaleza, determinación y poder femenino", dijo el alcalde tras reconocer a la Asociación Cultural Águedas de León como las guardianas de la tradición en un día en el que pasadas dos décadas del siglo XXI "queda aún un camino demasiado largo por caminar para que mujeres y hombres, hombres y mujeres tengamos el mismo punto de partida, los mismos derechos y obligaciones y, por supuesto, la misma relevancia en las sociedades del todo el mundo. La situación de la mujer ha cambiado muchísimo en nuestro país en los últimos años y su participación en la sociedad es cada día más valorada y apreciada. Sin embargo, todavía quedan, desgraciadamente, barreras por derribar", recalcó.
La tradición de Las Águedas en León: gobernar es sostener varios ritmos a la vez
La alcaldesa por un día (el alcalde le recordó que hasta el lunes no le devolviera el mando y que estuviese alerta por si nieva en León este fin de semana), reconoció que el mando pesa "y que gobernar es sostener muchos ritmos a la vez". Pidió medidas de conciliación. "Si el Ayuntamiento marca los horarios, que los marque pensando en quienes concilian, las mujeres, aún hoy en día, con las que más sostienen ese pero; si el Ayuntamiento marca la foto, que sea una foto donde todas quepamos: y si marcamos el compás de León, que suene a igualdad...y a jota". "Nosotras ponemos el ritmo", dijo, "ustedes, el barrio".
La tradición de Las Águedas en León: peticiones de accesibilidad.
Natividad presentó a la Águeda de Honor, María Quindós, directora de la ONCE den León. "María nos recuerda lo esencial: la igualdad también se escucha, se ve y se entiende cuando la cultura es accesible. Apostemos por audiodescripción en actos emblemáticos, bucles magnéticos en auditorios, lectura fácil en programas y rutas accesibles a nuestros eventos. Una ciudad que incluye es una ciudad que avanza".
La tradición de Las Águedas en León
María Quindós, Águeda de Honor, recordó la tortuna de Santa Águeda "y como un grupo de mujeres unidas defendieron a un pueblo. Cuidar es también una forma de lucha". Relató su vida como "mujer, joven y persona con discapacidad" y deseó que "ojalá sigamos leyendo a las niñas con lecturas que nos permitan seguir teniendo alas para volar".