La leonesa Isaura Martín-Granizo cumple 110 años con música y flores

Profesora de música de varias generaciones de leonesas y leoneses. Isaura Martín-Granizo cumple hoy 110 años con flores y con notas musicales, la pasión de vida. Es la segunda mujer más longeva de la provincia y la número 20 de toda España. La mujer más longeva de España es Teresa González Casado, de Zambrocinos del Páramo, reconcida por LongeviQuest tras el fallecimiento de Angelina Torres Valbona el pasado 11 de noviembre.

Aunque se encuentra algo fatigada, no ha dejado de responder a las múltiples llamadas de teléfono que ha recibido esta mañana de personas que la quieren y que no pueden estar a su lado en este día tan emblemático. Sus exalumnas de hace 70 y 80 años siempre se acerdan de ella y esta tarde la visitarán para regalarle una cuerda, una tradición leonesa para celebrar los cumpleaños.

110 años ya dejan huella en el cuerpo, lo único que le pesa a Isaura, porque en su cabeza permanecen intactos recuerdos, nombre y trabajos de los familiares más cercanos, por los que pregunta y se interesa habitualemente. Y también se interesa por el clima, si hace frío o calor o si nieva.

La mesa de Isaura, hoy en su cumpleañosDl

Hoy su mesa al lado de su sillón favorito está adornada por un ramo de flores que le han enviado sus sobrinos, su inseparable radio de pilas, unos caramelillos que tiene siempre cerca y una vela con cerillas.