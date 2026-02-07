Un 'tente nube' en Villaseca de la Sobarriba para frenar las tormentas

El toque manual de campanas de Villaseca d ela Sobarriba, que forma parte del grupo reconocido por la Unesco como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, sonó este sábado con el 'tente nube' y se sumó a la oración a Santa Brígica para que proteja a los campesinos de las tormentas. Fray Pedro, un monje capuchino del Páramo, y vecinos de la zona, se subieron al campanario de la iglesia para participar en una rogativa ancestral con un lenguaje compartido por los pueblos.

Con los estudios de Héctor Luis Suárez, la Cofradía del Santísimo Cristo de la Expiración y del Silencio recuperó esta tradición en el año 2010 en Villaseca y otros pueblos de la Sobarriba vinculados a la procesión del Dainos en la Semana Santa de León. El 'tente nube' coincide este año con la llegada de varias borrascas seguidas que desbordan los ríos e inundan los campos de la provincia.

Los vecinos participan en la tradición.ÁNGELOPEZ

Cada Miércoles Santo y al término de la Procesión del Silencio organizada por la Cofradía del Santísimo Cristo de la Expiración y del Silencio desde el Convento de San Francisco El Real, se celebra una cena de confraternidad. Al acabar, los cofrades juegan a las chapas contra los hermanos de las cofradías de la comarca colindante de La Sobarriba y colaboradores en la procesión del Dainos desde finales del XIX. A caras y cruces se juega una cena confraternal de cordero que se celebra en Santa Brígida, el 1 de febrero, aunque este año la fecha exacta no coincide con el encuentro, pero sí está próximo a otros de los pueblos cercanos como San Tirso y San Blas

Fervudo para espantar el frío.DL

«Tente nube, tente tú, que Dios puede más que tú», rogaron las campanas en Villaseca por Santa Brígida, una devoción irlandesa medieval vinculada a la protección del campo. Después, para entrar en calor, se sirvió el tradicional Fervudo, un vino caliente endulzado para espantar el frío y una comida de hermandad, fruto del juego de las chapas de los hermanos tras la procesión en Semana Santa.