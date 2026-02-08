Los riesgos de compartir en redes tu foto de ChatGPT: el nuevo reto viral

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El último fenómeno que arrasa en las redes sociales parece inofensivo y fascinante a partes iguales. Miles de usuarios están compartiendo retratos hiperrealistas generados por ChatGPT, sumándose a un reto que busca mostrar versiones idealizadas, futuristas o artísticas de sí mismos. Sin embargo, lo que comienza como un juego para ganar "likes" y asombrar a los seguidores esconde una cara B que los expertos en ciberseguridad ya califican como un riesgo latente para la identidad digital. Al publicar estas imágenes, no solo compartes una ilustración bonita, sino que estás confirmando patrones biométricos y estéticos que pueden ser explotados por terceros con fines mucho menos lúdicos.

El principal peligro reside en el entrenamiento de modelos de inteligencia artificial de código abierto. Al circular libremente por la red, estas fotos se convierten en materia prima para alimentar bases de datos sin consentimiento, facilitando la creación de deepfakes casi perfectos. Un estafador ya no necesita un video tuyo para suplantar tu identidad en una videollamada de seguridad; le basta con la estructura facial que la propia IA ha perfeccionado en ese retrato que acabas de subir. Al hacer pública esa imagen "generada", estás regalando un molde digital de tu rostro que es mucho más fácil de manipular y replicar que una fotografía convencional tomada con el móvil.

Además, la huella digital que dejas al participar en estos retos masivos facilita el rastreo de perfiles por parte de empresas de recolección de datos. Estas imágenes suelen ir acompañadas de etiquetas específicas que permiten a los algoritmos de reconocimiento facial vincular tu identidad real con tu versión sintética, creando un mapa detallado de tu presencia online. En un mundo donde la biometría es cada vez más utilizada para acceder a servicios bancarios y dispositivos personales, la exposición voluntaria de estos rasgos en alta definición supone derribar la primera línea de defensa de tu privacidad. Antes de subir tu versión de IA a la red, recuerda que una vez que la imagen sale de tu control, el "dueño" de tu cara podría pasar a ser un desconocido.