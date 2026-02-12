La exposición a productos químicos de uso diario daña la fertilidad masculina

Publicado por Alfnso Torices Madrid Creado: Actualizado:

Expertos del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) han aportado datos muy concretos para reforzar la hipótesis de que una de las razones del gran aumento de la infertilidad masculina se debe a los daños que causa en los espermatozoides la exposición a determinados tóxicos y contaminantes que acaban en el organismo a través de actividades cotidianas.

Especialistas del Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua (Idaea), en colaboración con el Instituto Nacional Francés para la Investigación Agronómica y Ambiental (Inrae) y la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona, han logrado identificar 42 compuestos químicos de uso diario en el semen humano, buena parte de ellos tóxicos y contaminantes que dañan la calidad de los espermatozoides y, por lo tanto, pueden afectar negativamente al éxito de la fertilidad.

El trabajo aporta una visión detallada de la exposición global del hombre a compuestos tóxicos y su posible impacto en la salud reproductiva. «Aunque nuestro estudio no permite establecer relaciones causales entre la presencia de múltiples sustancias químicas y la espermatogénesis (proceso de formación de espermatozoides), sí que evidencia asociaciones entre la exposición a estos compuestos y la calidad seminal", explica Montse Marquès, investigadora del Idaea-CSIC y autora principal del estudio. Este hecho, la llegada al semen de sustancias procedentes de la exposición ambiental y del estilo de vida actual, junto al gran retraso de la edad de maternidad, serían variables clave que explican el notable aumento de la infertilidad tanto femenina como masculina (se reparte a mitades), que en España afecta hoy a entre el 15% y el 20% de la parejas, más o menos a una cada seis. Para determinar la presencia de compuestos químicos en el organismo masculino, los investigadores analizaron muestras de semen, sangre y orina de un grupo de estudio formado por 48 hombres sanos, de entre 18 y 40 años, residentes en Tarragona. Una de sus aportaciones es que aplicaron un cribado químico muy preciso para analizar el conjunto de sustancias a las que los participantes estaban expuestos de manera habitual.

