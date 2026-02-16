El por-venir del médico

Publicado por Luis-Salvador López Herrero Médico y Psicoanalista Creado: Actualizado:

Estoy seguro de que la Medicina seguirá existiendo en un futuro lejano, siempre y cuando la condición humana prosiga en su aventura por la faz de la tierra, porque el sufrimiento introduce la necesidad de sanación.

Pero, ¿qué pensar de la práctica cotidiana actual del médico? ¿Cambiará a la luz del empuje de la tecnología? Y, si es así, ¿qué tipo de profesional existirá en el futuro una vez que la tecnología impone un cambio de modelo en el pensamiento, la conducta o las relaciones humanas?

Y es que si bien el hombre ha creado la tecnología desde los albores de la humanidad, lo que muchos desconocen es que la propia tecnología modela a su vez la mente, los comportamientos y los vínculos humanos sin que los individuos tomen verdadera conciencia de esta manipulación. Entonces, ¿serán finalmente las máquinas quienes desobedecerán en el futuro al hombre, para ocupar así, con el tiempo, su poder y lugar en el actual entramado humano?

Es cierto que la fantasía de rebeldía, de “lo creado” frente al creador, ha ocupado cientos de páginas en la mitología, la literatura o el cine, gracias a la fecunda imaginación humana. Recordar, por ejemplo, la lucha de Cronos con Urano; o las disputas de los dioses olímpicos con los tritones; o los castigos de los seres humanos a manos de los dioses por su soberbia o desobediencia; o la insubordinación del personaje HAL 9000, en el film “2001: Una odisea en el espacio”, de Kubrick.

En todos estos acontecimientos podemos observar, precisamente, la confrontación de los hijos frente al padre, en una lucha por el poder y la pura supervivencia.

Por eso si nos atenemos a esta simple reflexión, ¿de qué forma la tecnología podría seguir desarrollándose en el panorama médico hasta hacer desaparecer, de una vez por todas, a uno de los representantes más ancestrales del “Nombre del Padre”?

Porque si bien, siguiendo a Nietzsche, “Dios ha muerto”, también es un hecho la claudicación del médico clínico en el amplio espectro de la Medicina actual. Lo cual invita a plantear nuevamente una pregunta: ¿Cuál ha sido la lógica que ha precipitado este declive? Y, ¿cuál será el “Por-venir” del médico?

Llegado a este punto procedamos a realizar un brindis “por” ese médico tradicional, que hizo de su práctica clínica un estilo de vida o una forma de vivir; algo completamente impensable a los ojos de multitud de profesionales que dispensan en la actualidad esta práctica tan antigua como la misma vida humana.

En este sentido, les recuerdo que la labor del médico alrededor de la sanación de los individuos ha venido compitiendo desde la Antigüedad con chamanes, curanderos o sacerdotes. Y, aunque el discurso de la ciencia haya ido ganando muchos fieles y adeptos para su causa, siempre hay restos de inseguridad en el “alma humana”, que precipitan creencias y prácticas sumamente alejadas del discurso en boga. Entonces, ¿será ahora la tecnología quien pasará a competir con la labor del médico actual?

Porque es un hecho que la labor del médico clínico, posicionado en una silla en la cabecera del paciente, sin más elementos de juicio, que conocimientos y experiencias guiadas por la razón y la puesta en juego de los sentidos (mirada, escucha, tacto, olfato y gusto), se ha visto perturbada por el avance de la Física y la Química, en el seno de la Medicina moderna.

Fue así, también, cómo se iría transformando la creencia y la confianza del paciente en el personaje “médico”, en favor de exploraciones técnicas cada vez más sofisticadas (analíticas, radiológicas, electro-fisiológicas, nucleares o magnéticas), que irrumpirían en el escenario médico-paciente por doquier.

De ahí que el protagonismo del “Arte clínico” en el diagnóstico a través del ensamblaje de conocimientos y experiencias del médico, que había suscitado su práctica desde los albores de la humanidad, se fuera viendo sustituido por el acumulo de objetos tecnológicos que promueve la Ciencia en la actualidad.

Y qué decir, igualmente, de la terapéutica de antaño siempre acompañada de palabras mágicas que transmitían consejos, recomendaciones o “fármacos”, de composición variada, sustituida en la actualidad por medicamentos sumamente efectivos y dispositivos tecnológicos muy complejos, aunque exentos de toda esa magia que introducía la comunicación verbal y corporal en el alma humana.

No obstante, toda esta transformación tecnológica del encuentro médico-paciente, no hubiera sido posible sin el marco económico, social y político, tan novedoso, que ha generado la hipermodernidad, al hilo de la ciencia y el desarrollo del capitalismo. Un aspecto que ha ido configurando también en la sociedad un marcado individualismo, así como la precipitación de relaciones (familiares, parejas, amistades…), cada vez más frágiles como fugaces.

De ahí la relación entre el individualismo feroz de nuestra época y la demanda consumista cada vez más autista que se evidencia en el ámbito sanitario, gracias también a la propia tecnología. Un aspecto que ha modificado drásticamente al propio profesional, hasta convertirlo en un afamado dispensador de pruebas, informes o consultas especializadas, dirigidas mediante el soliloquio desesperanzado que mantiene con el ordenador (cuestionarios, test, protocolos...).

Luego si la presencia de la tecnología en la consulta médica se ha ido convirtiendo en un baluarte esencial; si los protocolos y los datos se almacenan en el ordenador, invadiendo el escenario médico; si, además, toda nuestra información y conocimientos alimenta las entrañas del propio aparato tecnológico; y si los pacientes, igualmente, anhelan y confían cada vez más en la puesta en escena de pruebas y objetos sumamente sofisticados, entonces, ¿cuál será el futuro del “Artista médico” convertido ahora en un profesional técnico de la Medicina?

No es nada impensable plantear que, una vez desaparecido el arte y la magia que envolvieron al personaje “médico”, en favor del hechizo y la adicción severa que promueven las tecnologías, las máquinas podrán ocupar ahora su lugar, para relanzar la llegada de un nuevo mundo mucho menos contaminado por la palabra o la presencia de los cuerpos humanos.

Pienso, sinceramente, que todo esto ya ha comenzado, aunque nada de ello parece preocupar demasiado porque camina a tientas, introduciéndose lentamente en las mentes.

Pero mediten y evalúen, en la medida de lo posible, todo esto que está ya aconteciendo a su alrededor, a propósito de la tecnología cada vez más invasiva, y piensen que cada vez que tocan las teclas de su teléfono u ordenador, algo que está vigilando muy de cerca sus comportamientos, les está invitando a realizar el siguiente movimiento.